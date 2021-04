Zdroj: Deník/Janni VorlíčekJaroslav Kindemann

40 let, účetní

Mě se tu žije dobře. Nejlepší je ta pohoda a klid, příroda, není to daleko do města a máme tu služby, co potřebujeme. Díky covidu je to teď celé jiné, co se společenských akcí týká, ale jinak za sebe nevidím, co by se mělo zlepšovat. Vlastně ano, za sebe bych tu postavil další chodníky, bydlím u frekventované silnice a ta není pro děti bezpečná.