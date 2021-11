Zdroj: archiv Deníku

Markéta Bystroňová

30 let, Ústí nad Labem, na mateřské dovolené

Jsem pro povinné očkování. Když vidíme, jak neočkovaní končí na JIP s těžkým průběhem, zatímco očkovaní nemají ten průběh tak závažný a životu ohrožující, tak kvůli tomuto určitě. Nemocnice jsou opět zahlcené a to jen kvůli neočkovaným. Nehledě na to, že se opět začínají rušit plánované operace jen kvůli covidu a lidem, co se odmítají očkovat.