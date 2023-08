Přibývá stížností obyvatel Ústí nad Labem na příliš velký hluk, který je spojen s hudebními vystoupeními. Naposledy se nad městem rozléhalo dunění elektronické hudby od zámečku Větruše. O jak rozšířený problém jde, nám můžete dát vědět hlasem v anketě.

Opět po roce se na terase výletního zámečku Větruše v Ústí nad Labem konal další ročník hudebního festivalu Větruše open air. | Foto: Deník/Vilém Maruš

„Nadchl stovky lidí, ale naštval tisíce lidí, kteří bydlí ve městě a museli až do 23 hodin poslouchat hlasitou hudbu,“ glosoval titulek naší fotoreportáže z hudebního festivalu Větruše Open jeden z našich čtenářů v komentářích. A jak se ukázalo, nebyl sám, komu podobně hlasitá produkce vadí.

„Mimochodem, proč ta hudba musela tak řvát? Zajímavé je, že odpoledne to bylo v pohodě a večer to řvalo čím dál víc. Pořadatelé si zřejmě neuvědomují, že je to na kopci a rozléhá se to po celém středu města,“ přidal se další čtenář v komentářích.

Velkých hudebních produkcí je poslední dobou ve městě hodně. Na hluk si čtenáři stěžují i v souvislosti s každonedělním Malým Hamburkem v Městských sadech. O jak závažný problém jde? A vadí hluk i vám? Dejte nám vědět hlasem v anketě.

