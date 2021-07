Zdroj: Deník/Janni VorlíčekVojtěch Berko

66 let, dělník

Dobře se mi tu žije, ale otravují nás na sídlišti feťáci, dělají hrozný nepořádek. Líbí se mi okolní příroda a lidi tady nejsou zlí. Hřiště pro děti by to chtělo, to ano, nemají si kde hrát. Žádná zahrada tu není, nic takového. Ani lavičky tam nejsou, aby si člověk měl kde sednout a popovídat se sousedy.