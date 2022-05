Šárka ZeusováZdroj: Karolína Heptnerová Šárka Zeusová 47 let, Ústí nad Labem

Forum už beru tak, že sem prostě patří. Stavba se mi nelíbí, ale jsem ráda, že je tu něco, kde je všechno na jednom místě.

František Brokeš

79 let, Střekov



Obchodní centrum hodnotím kladně, mě se tady líbí. Jsem tu denně. Nelíbilo se mi, jak to tady bylo dřív, tržnice a nepořádek. Je to tady nyní lepší.









Alena Heptnerová

46 let, Svádov

Ze začátku se mi stavba Fora nelíbila, teď už jsem si na ni zvykla. Jsem ráda, že tu je více obchodů pohromadě. Jsem ráda, že tu je.

Zdeněk Čuřík

45 let, Ústí nad Labem



Já si myslím, že jsou lidé spokojení, já jsem též. Určitě jsem rád, že tady je.













Pavla Malfusová

15 let, Ústí nad Labem

Jsem ráda že tady Forum je, co jiného by tady taky mělo být? Jsem spokojená, v centru najdou dost obchodů.

Lea Zlámalová

27 let, Ústí nad Labem



Jsem ráda, že tady Forum je. Aspoň je kam zajít nakoupit. Stavba se nezměnila za ty roky a u kostela mi nevadí.











Viktorie Slepčíková

18 let, Ústí nad Labem

Jsem ráda, že tu Forum je. Jsem spokojená, i proto, že zde pracuji.

Nikola Kořínková

26 let, Ústí nad Labem



Je tu k dispozici spousta obchodů na jednom místě, což je ideální. Lidé tak nemusí chodit po celém městě. Jsem ráda, že tady je. K malému městu by se takové obchodní centrum nehodilo, ale do krajského města patří.





Markus Rafael

16 let, Ústí nad Labem

Jsou lepší Fora, třeba v Liberci. Jsem ale rád, že tady je, jinak by to byla v Ústí nuda.

Bruno Rafael

15 let, Ústí nad Labem



Za mě je Forum v pohodě. Jsem rád, že je tady obchodní centrum. Ústí by jinak chyběly některé obchody. Já rád chodím třeba nakupovat do NewYorker.