Zdroj: Deník/Janni VorlíčekJarmila Nováková

67 let, školnice

Mě se v Petrovicích žije výborně. Obec se stará o lidi, vzkvétá, máme dostupné služby hlavně díky Němcům, kteří sem jezdí, i když teď je to během pandemie horší. Je tu lékárna, market. Já se tu narodila, jsem patriotka. Fajn by byla dostavba kostela, ale teď na to nejsou peníze. Dokonce tu máme svého lékaře, nemám si, na co stěžovat.