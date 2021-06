Zdroj: Deník/Janni VorlíčekJiří Pekař

57 let, řidič

Líbí se mi tu, pocházím z Neštědic, ale sem jsem chodil do školy. Líbí se mi hlavně historická kovárna, které obec opravila střechu. Když se to povede zachovat, tak to bude super, je to kulturní památka. Vylepšit by to chtělo mezilidské vztahy.