Zdroj: Deník/Janni VorlíčekJiřina Fridrichová

72 let, logistika

Mě se tu žije určitě dobře, už tu bydlím padesát let. Máme tu služby, lidí jsou normální, zdravíme se, máme tu obchod s Vietnamci. Lidé se sem stěhují, protože je tu klid a pohoda. Jen to chce omezit provoz na silnici, řidiči kolikrát ani nepřibrzdí, jednou mne malém srazili, ta silnice by chtěla zpomalit. I v kolonii.