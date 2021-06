Zdroj: Deník/Janni VorlíčekJiřina Hejnová

76 let, učitelka

Mě se tu žije hezky, prožila jsem tu nádherné mládí, tady se všichni dobře znali, takže to bylo moc fajn. Nejvíc se mi líbí příroda a ten klid. Máme tu obchod, školu, doktora a tak dále. Možná by to ale chtělo zlepšit silnice. Jinak jsem spokojená.