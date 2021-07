Zdroj: Deník/Janni VorlíčekŠárka Žáková

43 let, kuchařka - číšnice

Nejlepší je hřiště, mám malé děti a oceňují to. Samozřejmě příroda okolo, hrad Blansko, je kam chodit. To je tady nejlepší. Chce to zlepšit signál pro telefony a internet, absolutně to tady není.