Život na Severní Terase? Místní si ho pochvalují, ukázala anketa Deníku

/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Zeptali jsme se několika obyvatel ústeckého obvodu Severní Terasa, jak se jim tam žije. Co se jim líbí, nebo co by naopak vylepšili? Podívejte se v malé anketě a přidejte v hlasování také svůj názor.

Hana HulcerováZdroj: Deník/Janni Vorlíček Hana Hulcerová

67 let, prodavačka Žije se mi tu hezky. Máme nádherný park a klid, okolo je krásná příroda. Chodníky jsou, pravda v hrozném stavu, kvůli sněhu nejsou viditelné cesty a přitom v parku je vše odhrnuté. Není to škoda? Dagmar SládkováZdroj: Deník/Janni Vorlíček Dagmar Sládková

71 let, seniorka Dlouhodobé žití je tu moc hezké, nebývalo tu nic, místo laguny jen takový rybníček. Dneska je to skvělé místo k bydlení, jak pro dospělé tak děti, pro všechny věkové kategorie. Se vším jsem spokojená. Anna RůžičkováZdroj: Deník/Janni Vorlíček Anna Růžičková

81 let, seniorka Je tu moc hezký park pro děti, považuji to tady za krásné místo, nic nejde vytknout. Bývalo tu ovšem dříve velmi málo místa k parkování, ale už je to v pořádku, alespoň u našeho domu. Jiří ChocholoušZdroj: Deník/Janni Vorlíček Jiří Chocholouš

31 let, strážný v CBA Podle mého názoru je Severní Terasa pro hodně lidí prioritní bydlení. Osobně jsem tu fakt velmi spokojený. Co mi vadí? Samozřejmě špatné parkování a chtělo by to tedy lepší silnice, nebo chodníky.