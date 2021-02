Zdroj: Deník/Janni Vorlíček

Jaroslava Kuzová

58 let, pečovatelka

Tady je to bezvadné. Postavili jsme si tu domeček, utekli jsme sem z paneláku, do klidu a nádherné přírody. Do práce chodím pěšky, mám to kousek. No, co mě trošku mrzí, že by pan starosta mohl lépe odházet sníh z chodníku. Na druhou stranu, je obleva a sníh mizí, takže to bude dobré.