Zdroj: Deník/Janni VorlíčekVeronika Malucelli

35 let, lékařka

Žije se mi v Tisé dobře, jsem tu ráda. S manželem lezeme po skalách nad barákem, máme to kousek do práce. Myslím, že díky poloze a turistům jsou tu dobré služby, jako restaurace, kulturně to tu žije, žijí tu dobří lidé a mladé rodiny s dětmi. Vadí mi, kromě podzimních mlh, že obec nemá koncepci hospodaření. Za 3,5 milionu postaví velký chodník, ale nemá studii bezpečnosti ke zpomalení dopravy v obci, například chybí přechod pro chodce u školky. Málo radnice mluví s veřejností. Chce to víc koncepčně řešit. Také by bylo dobré, kdyby vyhlásila architektonickou soutěž na centrum obce.