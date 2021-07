Zdroj: Deník/Janni VorlíčekJozef Balog

65 let, dělník

Líbí se mi tu, už tu jsem přes 35 let, nikdy jsem neměl problémy, ani jsem je nedělal. Žiju tu rád. Líbí se mi hospoda Pod Kaštanem, jsou tu obchody, jezdí sem autobus. Tady se asi nedá nic zlepšit, obchody mají Vietnamci, poštu nám zrušili, musíme až do obchodního centra. Všechno strhlo to obchodní centrum, je to škoda, obchody kvůli tomu zavírají.