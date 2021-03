Zdroj: Deník/Janni VorlíčekDavid Hájek

25 let, strojník

Docela to ujde, líbí se mi tu hlavně obchodní centrum, není to daleko. I další služby mám v podstatě hned při ruce. Co je podle mne ale nepříjemné, že by tu mohlo být víc přechodů pro chodce. Je to poměrně nebezpečné.