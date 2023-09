Vlastimil Žáček, Ústí nad Labem.Zdroj: Deník/Janni VorlíčekVlastimil Žáček, 57 let, jednatel firmy

To zdražení opravdu není moc, ale měli by zlepšit služby, často se stane, že jejich práce té kvalitě neodpovídá. Někdy je hrozná technická kvalita, třeba zvuku a dabingu. Co se týká zpravodajství, je takové konzervativní. Nejsou to takové ty bulvární zprávy jako u soukromých televizí, a to je dobře, to musíme udržet. Rozhlas si někdy pustím, ten fakt není špatný, je to klasika a zlepšili se o hodně. Zraje jako víno. Osobnosti, moderátoři, tam ty náklady jdou nahoru, chápu to.