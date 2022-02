V Trmicích samotných to pak bude především obnova Václavského náměstí, které v minulosti bývalo centrem dění. Zde by městské vedení například rádo propojilo prostor pod dálnicí s náměstím, aby tu vzniklo multifunkční prostranství. Má to ovšem háček, bude to stát dost peněz a nejspíš se to neobejde bez dotací.

Zdroj: DeníkPodle zdejší starostky Jany Oubrechtové architekti nyní aktuálně pracují na prostoru před městským úřadem, ulici Lovecká a Za Humny, kde by měla vzniknout nová odpočinková zóna a malé nové náměstí. „V současnosti ale nedovedeme odhadnout, kolik to bude stát. Potřebujeme bližší informace, které vyplynou právě z architektonického návrhu, na kterém architekti pracují,“ vysvětlila.

Další malá náves bude v Koštově, kde by místní rádi využili prostor pod dálnicí a restauraci, která tu funguje. „V Újezdě toho místa na veřejná prostranství tolik není, ale malý plácek jsme našli na příjezdu do vsi, kde by taky mohla vzniknout malá náves,“ pokračovala starostka.

Nová náměstí a hřiště. Trmice mají plán přestavby na dalších padesát let

Co se Václavského náměstí před kostelem týká, měla by ho zkrášlit městská zeleň a nové povrchy. Měl by zmizet asfalt a objevit se dlažba. Odpočinková zóna by měla být spíš pobytová a pěší, než pro auta s prostorem k sezení i odpočinku na břehu Bíliny, které by mohly posloužit coby malý amfiteátr. Město plánuje lávku přes Bílinu. Je to ale opětovně o velkých penězích, jen zpracování plánu architekty přijde na zhruba padesát milionů korun.

Ve městě žije silná romská komunita, která si také uvědomuje potřeby změn. „Potřebujeme místa pro setkávání nejen našich lidí. Protože, abych popravdě řekla, si na nás zdejší většina sice zvykla, ale málokdo z ní nás vnímá dobře. Maximálně nás jen tolerují. Takže pokud se sami nezapojíme do budování, nikdy se tohle nezlepší. Pokud s námi budou počítat na radnici, tak budeme rádi. Jinak nám nezbude, než se stále jen bránit,“ povzdechla si jedna ze zdejších romských obyvatelek, matka tří dětí.

Vedení městečka postupně plány na revitalizaci jednotlivých lokalit nechá rozpracovat podrobněji. Z toho pak vzejde i kolik revitalizace budou stát. Přičemž by prý bylo ideální získat nějakou z evropských dotací. Ideálně by prý chtěli během každých dvou let vybudovat jednu lokalitu, ale spíš to bude trvat mnohem déle.

Místostarosta Trmic Tomáš Kupec nedávno k soužití obou komunit připomněl, že u zdejší školy vzniklo víceúčelové hřiště. Slouží i nízkoprahovým klubům hlavně pro děti. „Snažíme se neselektovat. Hřiště, které vznikne u zámeckého parku pod dálnicí, má být také pro všechny. Škatulkování ve stylu: to je pro nás a to pro ně, je jenom cesta do pekla, vyvolává akorát zlou krev,“ dodal.