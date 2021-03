Ač se o kanceláři mluví minimálně od počátku volebního období, pracovat by měla začít až letos. Město právě připravuje zakládací listiny. Zřízena bude nejpozději v květnu. Nemá fungovat jako úřad, ale příspěvková organizace města. Jejím úkolem nebude něco rozhodovat, ale poskytovat servis magistrátu. Ať už jeho politikům, nebo úředníkům.

Její koncepci vypracoval architekt a zastupitel Jan Hrouda (PRO! Ústí). Nebude mít žádné pravomoci, ale poskytne městu odborný servis potřebný pro rozhodování. Podle Hroudy by kancelář mimo jiné mohla vypracovat manuál pro veřejná prostranství, který by řešil například jednotný styl městského mobiliáře, jako jsou právě lavičky nebo koše na odpadky. „Ale také vypracovat pro zastupitele a úředníky odborný posudek projektu, se kterým přijdou soukromí investoři, na jehož základě by úředníci mohli vydat kvalifikované rozhodnutí a město své vyjádření,“ nastínil.

Její zaměstnanci by zároveň po odborné stránce mohli město na jednání s investory zastupovat. Dnes prý radnice nikoho takového nemá. Architekti mohou na základě materiálů, které kancelář zveřejní, vypracovat své projekty. „Potom by nebylo nutné nic zbytečně předělávat. Tím by se dalo ušetřit spoustu času a peněz. Kancelář by mohla plnit i osvětovou a informační roli. Hovořit s lidmi, co si přejí v místě, kde město plánuje rekonstrukce. Možností je mnoho,“ myslí si Hrouda.

Na otázku, proč kancelář nebude součástí úřadu, odpověděl náměstek primátora Martin Hausenblas (PRO! Ústí) tak, že Ústí potřebuje lidi, kteří nebudou uvažovat jako úředníci. „Aby nepřevládal úřednický přístup. Naopak potřebujeme svobodu a kreativitu. Nesmí být kulturně ani mentálně závislá na magistrátu. Kancelář přetrvá období výkonu funkce politiků. Letos bude mít na svou činnost dva miliony korun, jinak to ročně bude kolem šesti milionů,“ vysvětlil.

Opoziční pohled, například komunistů, je ale poněkud odlišný. Předseda jejich zastupitelského klubu Pavel Vodseďálek má společně se svými kolegy za to, že kancelář by naopak měla být součástí magistrátní struktury. „Vidíme to jinak jako zbytečně vyhozené peníze. Místo pro kamarády architekty, kteří zrovna nebudou mít práci. Ani bychom neměli zakládat nový odbor magistrátu, stačí vytvořit nové oddělení. Každá koruna je v této době dobrá,“ prohlásil.

O tom, že by se kancelář měla vyjadřovat k soukromým investicím, má své pochybnosti bývalá náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO). Spíš si myslí, že když do rozhodovacího procesu kancelář vstoupí, vše jen zdrží. „Nevím, jestli to je šťastné řešení. Existují určité lhůty na vyřízení. Domnívala jsem se, že jejím úkolem budou především městské nemovitosti a tvorba koncepcí do budoucna. Jak bude komunikovat? No, také si nedovedu představit architekta, který bude chtít pracovat za ten nízký tabulkový plat,“ dodala.