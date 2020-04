Tento rok budou Velikonoce úplně jiné. Koronavir a nařízení vlády je ochromily. Koledníci nemohou do ulic vyrazit s pomlázkami a malovanými kraslicemi se můžete těšit jen doma s rodinou, místo na trzích a výstavách.

Pojďme si proto společně připomenout, jakými výrobky se třeba před jedenácti lety mohli pochlubit v Domově pro seniory v Chlumci na Ústecku. O rok později vyrazili v Chuderově koledníci po vsi, aby za koledu a vyšupání dívek dostali čokoládová nebo krásně malovaná slepičí vajíčka a na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem se konal oblíbený velikonoční jarmark.

Tak bavily Velikonoce v Zubrnicích 2019:

V roce 2011 výčepní Daniela Radochová čepovala v restauraci ve Velkém Březně na Zelený čtvrtek zelené pivo. Podívejte se také, jak před čtyřmi lety vyráběli velikonoční výzdobu senioři v pečovatelském domě ve Velkém Březně a Městské muzeum v Ústí nad Labem pořádalo tradiční velikonoční jarmark s dílničkami pro děti. Nebo na to, jak v roce 2006 trávily svátky jara v ústeckém dětském domově. Fotografie ze Stadic zachytila, jak před třemi lety koledníci obráželi vesnici a u každého domu hodovali. Velkopáteční procesí na Mariánskou skálu je z let 2016 a 2019. A chybět samozřejmě nemohou fotografie ze skanzenu v Zubrnicích, kam každoročně mířily stovky lidí na velikonoční jarmark.

Na jedné z velikonočních výstav jsme pro vás získali i zajímavý recept, který můžete vyzkoušet.

Velikonoční nádivka zvaná hlavička

Budeme potřebovat:

20 dkg uzeného masa

20 dkg vepřového masa

20 dkg drůbežích jater

25 dkg rohlíků

25 dkg strouhanky

20 dkg slaniny

10 dkg sádla

3 dcl mléka

1 dcl černého piva

2 cibule

5 vajec

hrst petržele, pažitky, trocha muškátového oříšku, pepř, sůl, tuk na vymazání pekáče

Postup:

Maso uvaříme, na 1 cibuli a polovině sádla orestujeme játra, zalijeme pivem a podusíme. Maso a slaninu rozkrájíme na kostičky, vložíme do mísy a přidáme játra s pivem, do druhé mísy vložíme rohlíky nakrájené na kostičky, přidáme strouhanku, zalijeme mlékem, necháme vsáknout a potom přidáme do mísy k masu. V druhé polovině sádla a druhé cibuli orestujeme bylinky a přidáme do mísy k ostatním přísadám. Na závěr přidáme osolená a opepřená vejce s trochou muškátového oříšku, směs promícháme, vložíme do vymazaného pekáče a pečeme ve vyhřáté troubě asi 40 minut.