/Z ARCHIVU DENÍKU/ Připomeňte si spolu s námi prostřednictvím archivních fotografií Deníku, jak to vypadalo v létě roku 2009 ve skanzenu v Zubrnicích, když tu natáčela Česká televize pohádku Dešťová víla.

Zubrnice, červen 2009, natáčení pohádky Dešťová víla | Foto: Deník/Karel Pech

Muzeum lidové architektury Zubrnice muselo být pro návštěvníky uzavřené, aby tu mohl režisér Milan Cieslar natáčet Dešťovou vílu, kterou si zahrála Lenka Vlasáková. V pohádce dále diváci mohli vidět Miroslava Donutila, Simonu Stašovou, Miroslava Zindulku, Aleše Hámu, Petra Nárožného a další známé osobnosti. Aleš Háma, kterému režisér Milan Cieslar svěřil roli Amidora, pomocníka nepřejícího statkáře Lakoty (Miroslav Donutil), byl s rolí spokojený. „Je to hezká role a točí se na hezkých místech. Jen by tu v Zubrnicích mohlo míň pršet. Ještě jsem tu nikdy nebyl, ale znám to tu blízko v Levíně, kde se točili Páni kluci,“ uvedl.