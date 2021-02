/Z ARCHIVU DENÍKU/ V první polovině února roku 2011 se konala celá řada dalších krásných plesů. Ohlédněte se s námi, jak se akce před deseti lety povedly maturantům nebo judistům.

Foto: DENÍK/Jan Vraný

Povedenou akcí byl 2. Ples severočeských patriotů. Konal se v ústeckém Domě kultury. Hosty potěšila například skvělá Helena Vondráčková. "Ples nabídl český i slovenský pop a rock od 80. let dodnes, zpívali Peter Nagy, Paľo Habera, Monika Absolonová, Těžkej Pokondr, Turbo a No Name," informoval tehdy Ústecký deník.