Důvodem stávky byly vládní škrty v oblasti mezd a související novinky v systému odměňování. Protest, ať už fakticky nebo jen symbolicky, podpořili například lidé na nejrůznějších úřadech. A nebo pracovníci ve školství.

Deník tehdy hovořil s několika stávkujícími, kteří na akci na ústecké Lidické náměstí mířili z Litoměřicka. „Jede dohromady asi třicet lidí ze Základní školy speciální a Základní školy praktické v Litoměřicích, také ze Střední pedagogické školy, jedou i pracovníci ze ZŠ Liběšice a Domova sociální péče ze Skalice,“ uvedl tehdy organizátor akce Zdeněk Dušek, učitel ZŠ praktické v Litoměřicích. „Zapojili jsme se do stávky proto, že situace je neúnosná. My pedagogové demonstrujeme za nepedagogické pracovníky, protože pokud toto projde nepedagogickým pracovníkům, dotkne se to dále i učitelů. Je to tedy prevence,“ řekl Vlastimil Barák, učitel na stejné škole.