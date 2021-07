Zdejší radnice by ho ráda koupila a získala do svého, takzvaně vybraného majetku. Chtěla by ho využít pro své zaměstnance a sezónní pracovníky. Vlastníci se tomu prý nebrání, ale odkoupení je podmíněno peněžitou injekcí z rozpočtu magistrátu, jelikož požadovaná cena a rekonstrukce jsou daleko za hranicemi možností městského obvodu.

Místní lidé by rádi viděli, aby areál zase sloužil veřejnosti. „No jo, je to hrůza, a ta sebranka, co se tam občas sejde, zralá na pár facek. Co víc k tomu chcete slyšet? Chodím kolem se psem na procházky, tak to mám z první ruky. Občas tam bývá pěkný svinčík. Někdy tam ve vratech vidím parkovat auta, no já bych si ho tam nepostavil, ještě by mi ho očesali,“ kritizoval zdejší obyvatel, který se představil jako Karel.

Zdejší starosta Jaroslav Šimanovský upozornil, že s areálem a budovou jako obvod dělat nic nemohou, protože patří soukromému majiteli. Vedl dokonce jednání s firmou North Video, které patří. Chtěl to pro městský obvod odkoupit a zrekonstruovat jako zázemí pro VPP pracovníky i jako sklad materiálu. „Na dlažbu, koše, nářadí a podobně. Poslední jednání ohledně prodeje skončilo u ceny šest a půl milionu korun. Rekonstrukce by přišla na čtyři miliony, je jasné, že takové peníze náš obvod nemá. Co vím, nejsem jediný zájemce. Majitel se také snaží objekt prodat,“ upozornil starosta Šimanovský.

O vlastnictví se dělí dva společníci, Miroslav Srbecký a Miroslav Solař. Že sem občas nějací líní bordeláři odloží starou nepotřebnou výbavu domácnosti nebo nějaký ten odpad, je prý rozčiluje také. Oba však nechtějí možnost prodeje příliš komentovat, prodeji městu se ale nijak nebrání. Na druhou stranu už prý mají vážného zájemce. „Jsme v situaci, kdy se našel vážný zájemce, ale o prodeji stále jednáme, a dokud nebudou jednání uzavřená, nebudeme to nijak komentovat,“ řekl Solař a podobně hovořil i jeho společník.

Podle náměstka primátora Pavla Tošovského by město na Barons přispělo nejspíš jen tehdy, kdyby na rekonstrukci získalo dotaci, například z fondů na likvidaci starých průmyslových areálů, zvaných brownfieldy. Mezi ně v současnosti spadají právě i takové, jako je ten na Severní Terase. „Pokud se starosta staví, tak to můžeme probrat. Teď čekáme na vhodný dotační titul, pokud vím, snad by ho měli na letošek vypsat,“ dodal Tošovský.

Podobně v minulosti odkoupilo město i sektorové obchodní centrum vedle hotelu Máj, zdemolovalo jej a vybudovalo místo něj dnes hojně navštěvovaný sportovní areál. Severní Terasa by ráda koupila i zdevastovaný hotel, ale jednání ztroskotala na nerealistických finančních požadavcích jeho současného vlastníka.