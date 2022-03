Enormní, obrovský zájem. Zásoby velmi rychle dochází, něco je už vyprodáno, hlásí army shopy v Ústeckém kraji. Výstroj a věci pro přežití jdou do bojů i do českých domácností. Lidé často posílají nakoupené zboží na Ukrajinu, další mají sami obavy z eskalace konfliktu a chtějí být připravení. Kupují helmy, bojové vesty, spacáky, vařiče, podpalovače, zbraně, střelivo, lékárničky, karimatky, batohy, vše určené pro boj a pro přežití. Lidé ve velkém poptávají vojenské a střelecké kurzy.

„Zájem je obrovský. Snažíme se zboží neustále doplňovat a naskladňovat. Ale u některých věcí zásoby rychle dochází, objednáváme je, ale nikde nejsou,“ potvrdil majitel chomutovského shopu Armyveci.cz Robert Pátek.

Část zákazníků koupené zboží posílá na Ukrajinu do války, další část lidí si ho pořizuje pro vlastní potřebu. „Minulý týden šla většina věcí na Ukrajinu, tento týden se navyšuje zájem českých zákazníků. Berou spacáky, bojové vesty, helmy, lékárničky, nepromokavé věci, kvalitní vojenské boty, batohy, vařiče, podpalovače,“ vyjmenovává Pátek. Stejné je to i v Ústí nad Labem. „Lidé skupují vše. Minulý týden hodně helmy, vesty, teď berou veškeré věci pro přežití a výstroj,“ potvrzuje Patrik Matějů z army shopu Military Range.

Místo, kde se schovávali, chvíli po útěku vybouchlo. Uprchlíci líčí své anabáze

Nával zákazníků potvrzují i další Deníkem oslovené obchody zaměřené na vojenské zboží a na věci určené pro přežití v přírodě.

„Koupil jsem nějaké oblečení, kvalitní spacáky, vhodné sušené potraviny, a pak nějaké věci pro přežití. Chtěl jsem i helmy a vesty, ale to už prý nemají, to už prý skoupili a posílali na Ukrajinu. Odnesu to rovnou do sbírky, která brzy poputuje na Ukrajinu,“ řekl Deníku jeden ze zákazníků army shopu Tomáš Rödl. Další zákazník patří mezi ty, kteří nakupují pro sebe. „Jako asi to nepřijde, ale co kdyby náhodou. Nakoupil jsem si vařič, nějaké spacáky, plachty, věci, které bych mohl potřebovat pro přežití,“ uvedl Lukáš Němec. Část zásob vykoupili sami Ukrajinci, někteří sami do konfliktu mířili, další zboží posílali na Ukrajinu.

Velký příliv zákazníků hlásí prodejci zbraní a střeliva. „O zbraně je nyní velký zájem. Neustále se někdo ptá. O střelivo je enormní, to ale nikde dostupné není,“ potvrdil Pavel Vlk ze žatecké prodejny Zbraně Lobo.

Rus Vova podpoří Ukrajinu. Ústecký Night jump pomůže lidem postiženým válkou

Obrovská poptávka je v Ústeckém kraji po vojenských cvičeních nebo zdravotnických, vojenských či střeleckých kurzech. „Na vojně jsem bohužel nebyl, ale vzhledem k tomu, co se děje, by bylo dobré mít základní vojenský výcvik. Po konzultaci se zaměstnavatelem to vidím na listopad,“ nechal se slyšet Milan Dzurko z Teplic. „Nějaký základní výcvik by se asi hodil. Uvažuji o tom, myslím si, že na nějaký půjdu. Asi bych rád na nějaké cvičení pořádané naší armádou,“ uvažuje o účasti Aleš Vlček z Loun. Podle armády je aktuálně o účast na dobrovolnickém cvičení a službu v aktivních zálohách zájem desetkrát vyšší než před začátkem ruské invaze na Ukrajinu. Návštěvnost webu kariera.army.cz se zvýšila o 200 %.

„Od 24. února registrujeme zvýšený zájem o přijetí do aktivní zálohy i o účast na dobrovolném vojenském cvičení. Rovněž evidujeme zvýšený zájem o službu v armádě,“ uvedla Magdalena Dvořáková z oddělení komunikace Generálního štábu Armády ČR. V aktivních zálohách je nyní zhruba 3600 lidí. Od roku 2016 absolvovalo dobrovolné cvičení přibližně 200 zájemců.

Plno na svých střeleckých kurzech hlásí také střelnice. Napilno mají i společnosti pořádající různé kurzy zaměřené na přežití, střelbu, zdravotnické a vojenské dovednosti. „Zájem je obrovský, skokový. Odhaduji tak o 100 %. Hlavně je zájem o střelecké kurzy a zdravovědu,“ potvrdil Lumír Němec z firmy ThorTac, která pořádá kurzy po celé republice.