Místo modro-krémových vlaků modro-zelené. Na rychlíkovou linku mezi Ústím nad Labem, Děčínem a Libercem vyjede namísto Českých drah Arriva, která získala od státu smlouvu na sedm let. Nástup na novou trať musí zvládnout v šibeničním termínu, poprvé má totiž vyjet už při prosincové změně jízdního řádu.

Ministerstvo dopravy, které rychlíky objednává, se rozhodovalo mezi Českými drahami a Arrivou podle ceny. „Arriva nabídla na sedm let o 302 milionů výhodnější nabídku než České dráhy. Zároveň nám garantuje, že od půlky prosince obsluhu této trati zvládne s kvalitními vlaky a personálem,“ řekl ministr dopravy Karel Havlíček.

Za sedm let trvání smlouvy by měla Arriva získat za rychlíkové spojení Ústí, Liberce a Pardubic kompenzaci 1,238 miliardy korun.

Na přípravu má Arriva jen dva měsíce, poprvé by totiž měla vyjet v neděli 13. prosince. „Připraveni na přechod jsme, nyní se dokončují poslední dvě soupravy. Se strojvůdci a stewardy jsme už předběžně dohodnuti,“ informoval mluvčí Arrivy Jan Holub s tím, že na zajištění nových rychlíků potřebují přibližně 60 lidí.

S nástupcem nového dopravce se nemusí cestující bát komplikovaného nákupu jízdenek. Od prosince by totiž měla začít fungovat na všech linkách placených z veřejných peněz jednotná jízdenka. To znamená, že cestující pojedou vlakem bez ohledu na to, zda jej provozují České dráhy nebo některý ze soukromých dopravců. Jízdenku stát už několik měsíců testuje i mezi Šluknovem a Kolínem.

S výraznou modernizací ale cestující v rychlících mezi Ústím a Libercem počítat nemohou. Zatímco na krajské lince z Děčína na ústecký Střekov, kterou loni začal provozovat RegioJet, budou od příštího roku jezdit nové elektrické jednotky Pesa, Arriva nasadí na svou rychlíkovou linku modernizované německé vlaky vyráběné ve druhé polovině 80. let. Ty znají cestující například už z linky mezi Šluknovem a Kolínem.

„Všechna vozidla prošla rekonstrukcí a mají dvě toalety s uzavřeným systémem. Jedna z toalet bude navíc přístupná i zdravotně znevýhodněným osobám. Rychlíky mají pohodlná sedadla první třídy, cestující si mohou vzít během jízdy zdarma vodu na pití, mohou se připojit k WIFI nebo si dobít drobnou elektroniku a polohu vlaku mohou sledovat on-line v turistické mapě na velkých panelech,“ popsal vlaky Arrivy její mluvčí Jan Holub. V budoucnu pak nevylučuje nasazení vodíkových vlaků, pro které by chtěla Arriva využít jako základnu ústeckou chemičku. Ta totiž produkuje dostatečné množství vodíku, který je pro ni odpadem. Arriva přitom už zkušenosti s provozováním vlaků na vodíkový pohon má, v jejích barvách jezdí v Nizozemsku.