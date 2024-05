Pětiletý kůň Artuš a čtyřletá kobylka Markýza, které si pořídil nový spolek Koně Tisá, mají za sebou doslova premiéru ve společnosti celé místní školky. Místní koňařky si pro děti připravily zábavné dopoledne, aby je seznámily tímto majestátním zvířetem.

Děti z MŠ Tisá navštívili místní spolek Koně Tisá, který si pro ně připravil zábavné dopoledne. | Foto: Deník/Monika Gondová

"Dětem jsme chtěli ukázat, co všechno taková starost o koně znamená. Ukázali jsme jim zázemí, krmivo, zkusily si jim podestlat a samozřejmě se na nich mohly za odměnu povozit," přiblížila k akci Lenka Patzenhauerová, která nedávno úspěšně složila zkoušky instruktorky jezdectví. Dodala, že pro oba českomoravské belgické koně to byla premiéra, ukázat se před tolika dětmi. "Ale zvládli to naprosto na jedničku, jsou to pohodáři," dodala Lenka.

Nechyběla ani vlastní výroba oblíbeného hobby horse. "Chtěli bychom v podobných akcích pokračovat, pozvat si i děti z místního dětského domova, apodobně. Koně se tak lépe socializují a děti se například naučí, že krmit koníky volně přes ohradu, jim může smrtelně ublížit," dodala Jaroslava Jendrisková z tisovského spolku.

"Trošku jsem se bál, hodně to houpalo," řekl s úsměvem Ondrášek, který chvíli sbíral odvahu, než na velké zvíře nasedl. Na závěr dětem koňařky za odvahu rozdaly drobné dárečky.