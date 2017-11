Asistenti handicapovaných dětí mohou přijít o část platu

Ústecký kraj - Lidé, kteří se věnují ve školách dětem s handicapem, mohou spadnout do nižší platové třídy.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv Deníku

Inkluze nakonec může školám znepříjemňovat výuku ještě více, než se zdálo. Ministerstvo školství totiž přišlo s návrhem rozdělovat asistenty pedagoga do dvou platových tříd. To ale v praxi může znamenat, že by někteří z nich přišli o peníze.



Asistenty využívají především základní školy, kde se věnují dětem se zdravotním postižením. Ty nyní velmi často chodí v rámci inkluze do běžných základních škol, ačkoli dříve navštěvovaly speciální školy.

Pomocníci učitelů jsou ale nejdražší částí inkluze, stojí zhruba polovinu peněz vynakládaných na její financování. Ročně stojí v celé republice 1,35 miliardy korun.

Ministerstvo školství navrhuje rozdělit asistenty do osmé a páté platové třídy, podle náplně jejich práce. Asistenti, kteří pomáhají dětem podle pokynů učitelů, jsou nyní v osmé třídě.

PŘIŠLI BY O TISÍCE

Ti, kterých by se přeřazení do nižší platové třídy týkalo, by mohli měsíčně přijít až o téměř šest tisíc korun. O další část výplaty by mohli přijít při zkrácení úvazku. I to je totiž součástí návrhu ministerstva školství. Podle něj jde o úspornější a efektivnější využití nákladů na podporu žáků.



„V případě asistenta pedagoga se ukázalo, že v řadě případů není zajištěna účelnost této pozice na škole,“ uvedlo k návrhu ministerstvo školství, podle jehož názoru by měli být asistenti financovaní podle potřeb konkrétních žáků. Tedy podle hodin, při kterých pomáhali s jejich výukou.

ZE ŠKOL ZNÍ KRITIKA

Nižší plat by se nemusel líbit jak dosavadním zaměstnancům, tak těm, kteří by měli nově nastoupit.



„V páté platové třídě budou mít těch peněz podstatně méně, takže jde o to, jestli tu práci lidé budou chtít dělat,“ obává se ředitel Speciální základní školy v Rumburku Vladimír Šamša. Dodal, že takový návrh je jen důsledkem toho, jak rychle inkluze odstartovala.



Na školách na tak rychlou změnu, která s inkluzí přišla, podle něj nebyli dostatečně připravení. Navíc by se mohlo stát, že by o pozici asistenta pedagoga přestal být zájem. Učitelé by pak břemeno spojené se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nesli sami.

„Pravděpodobně si to špatně spočítali a nečekali, že inkluze nastane takovým rychlým tempem. Což si myslím, že je chyba. Mohlo se to dít pozvolna, mohli žáky zařazovat postupně, ale vzalo se to šmahem a teď se neví, co s tím,“ myslí si ředitel Speciální základní školy v Rumburku.

Dodal, že pokud vláda návrh ministerstva schválí, bude to pro školy problém. Ministerstvo však odmítá, že by úpravy měly školám způsobit problémy se zajištěním podpory žáků.