Asistenti strážníků přijdou na miliony. Pracovat budou v ghettech

Ústí nad Labem - Ke čtrnácti asistentům prevence kriminality ve vyloučených lokalitách přibude dalších osm. Ústí na ně sehnalo dotaci.

Strážník Roman Princ při brífingu s Temenuzhkou Stefanovou (vlevo) a Marianou Balogovou na střekovské služebně městské policie v Ústí nad Labem.Foto: Deník/Janni Vorlíček

Dalších osm asistentů prevence kriminality vstoupí do služeb ústecké městské policie. Budou podobně jako jejich 14 kolegů pracovat především ve vyloučených lokalitách. Město Ústí na jejich zaplacení získalo od ministerstva práce a sociálních věcí dotaci 10,4 milionu korun, magistrát připlatí pouze 5 procent celkové částky, tedy 550 tisíc korun. Kromě asistentů Ústí přijme také další strážníky.

OPILCI, AGRESOŘI, NEPŘIZPŮSOBIVÍ

Asistenti prevence kriminality se budou denně setkávat s opilci v parcích, agresory i nepřizpůsobivými lidmi. Vedení městské policie na ně proto klade přísné nároky. „Nestačí, aby byli jen spolehliví a bezúhonní. Musejí mít důvěru a respekt místních lidí, musejí znát dobře svou čtvrť,“ uvedl zástupce velitele strážníků Jan Novotný.

Asistenti mají pomáhat v prevenci kriminality a řešit takzvaně bagatelní přestupky. „Smyslem projektu je také zaměstnat obyvatele z míst ohrožených sociálním vyloučením a dát tak pozitivní příklad ostatním,“ vysvětlila mluvčí magistrátu Romana Macová.

Největší síla asistentů tkví podle Jana Novotného právě ve znalosti místního prostředí. „Orientují se ve struktuře jednotlivých rodinných klanů, což je pro tuto práci velmi důležité,“ připomněl. Pomocníci v uniformách strážníků vědí, kdo má v místě největší slovo a na koho se tedy obrátit při řešení nepořádku.

Nikdy nejsou na ulici úplně sami. Dohlíží na ně GPS lokátor a mají po ruce vysílačku. Mohou nahlásit na základnu černé skládky, stříkačky a jehly po narkomanech, pobudy, kteří vykrádají popelnice a dělají kolem sebe nepořádek. Řeší i opilce v parcích, kteří porušují městskou vyhlášku o zákazu pití alkoholu na veřejnosti.

DOMLUVA MÍSTO SOCIÁLKY

Jako příklad může posloužit v podstatě banální případ ze Střekova, kde asistentky Mariana Balogová a Temenuzhka Stefanová před časem zadržely u Benešova mostu černou pasažérku, která v MHD napadla revizorku, zlomila jí nohu a utekla.

V Železničářské ulici zase děti kopaly do míče na silnici. Strážníci by museli celý problém řešit se sociálkou, OSPODem a trvalo by to velmi dlouho. Asistentky děcka odvedly k rodičům a situaci vyřešily domluvou, aby se podobný incident neopakoval.

„Asistenti jsou další formou podpory městským obvodům, kde pracují. Tento projekt nám umožnil společně předcházet negativním jevům ve městě,“ poznamenala ústecká primátorka Věra Nechybová.

Městská policie zároveň posílí své řady o další šestici strážníků. Hlásit se mohou muži i ženy s čistým trestním rejstříkem a alespoň maturitním vysvědčením.