Dopravní prostředky Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) vždy poznáte podle výrazné zelené barvy, která je současně barvou ekologie. Povede se kraji přesvědčit lidi, aby nechali doma svá auta a přesedli do zelených vlaků a autobusů? To si bere za cíl nová kampaň „DÚK. Zelenější, než jste čekali“.

Ve světě vzniklo nespočet studií na téma srovnání emisí osobních aut s veřejnou dopravou a tady auta se spalovacím motorem prohrávají na celé čáře. Samozřejmě, existuje mnoho situací, kdy se lidé bez osobního auta neobejdou a nahradit je autobusem nebo vlakem prostě nejde, na druhou stranu třeba taková cesta do práce, kdy auto po ujetí 20 kilometrů celý den stojí na parkovišti a čeká, než se zase pojede domů, by šla krásně vyřešit dostupnou, komfortní, cenově výhodnější, a přitom i ekologičtější dopravou.

A o kolik se sníží počet emisí, pokud by lidé přesedli z osobních aut do zelených autobusů a vlaků DÚK? Podle studie Fakulty dopravní ČVUT zhruba o polovinu! Odborníci nejprve provedli prvotní měření na trase z Ústí nad Labem do Děčína, při kterém si vše ověřili a následně vypočítali množství emisí i na dalších častých trasách, kde srovnávali osobní auto a vlak nebo autobus. Není žádným tajemstvím, že Ústecký kraj má i dnes tak trochu nálepku kraje, který je postižený těžebním a chemickým průmyslem. Má ovšem také nádhernou přírodu, o kterou se musíme všichni starat a společně vytvářet životní prostředí, ve kterém se bude všem dobře dýchat.

Kraj se neustále snaží zdokonalovat dopravní systém, ať už nákupem nových vozidel, či dlouhodobě se zlepšujícími službami, ale také nižšími emisemi. Jen za poslední tři roky kraj nasadil 191 nových autobusů (Euro 6) a 49 nových nebo modernizovaných vlaků. V loňském roce bylo třeba zajistit 52 milionů kilometrů spojů k zajištění požadované dopravní obslužnosti.

Bohužel, v celém Ústeckém kraji, stejně jako jinde v republice, může každý sám vidět, kolik osobních aut jezdí v ranní nebo odpolední špičce obsazených pouze jedním člověkem. Systém DÚK se proto snaží pro lidi vymyslet natolik vyhovující systém, aby jich maximum nechalo auto doma a přešlo do veřejné dopravy. Kromě množství spojů, nových vozidel, přehledné aplikace DÚKapka, kde jsou zobrazeny i dojezdové časy nebo údaje o možném zpoždění, přidává kraj nově benefit ochrany přírody Ústecka. Zbývá aktivovat nejdůležitější článek systému, tedy potenciální nové cestující, aby přesedli ze svých automobilů do zelených autobusů a vlaků a stali se těmi, kdo se na snížení emisí přímo podílí.

A proto DÚK přichází s novou mediální kampaní. Ta si klade za cíl zvýšit povědomí o ekologičnosti veřejné dopravy a slibuje si od ní také příliv nových cestujících ve veřejné dopravě. Hlavní slogan kampaně zní DÚK. Zelenější, než jste čekali. Ten právě propojuje zelenou barvu vozidel DÚK s výrazně ekologičtějším provozem oproti osobním autům.

Tváří kampaně se stal známý ústecký rodák a herec Tomáš Měcháček. Kampaň míří zejména na ty, kteří denně cestují a preferují dopravu osobním autem, ale také na mladé lidi a studenty. V kampani pak DÚK nezapomíná ani na současné cestující, kterým v rámci komunikace děkuje za to, že si vybrali zelené dopravní prostředky kraje. Tvůrci kampaně zvolili lehce provokativní styl, aby co nejvíce oslovil jak současné, tak i potenciální nové cestující. Kampaň „DÚK. Zelenější, než jste čekali“ a její sdělení můžete v podzimních měsících slyšet na desítce rádií po celém Ústecku. Setkáte se s ní i v novinách, na billboardech, v online prostoru a na sociálních sítích. Narazíte na ni také uvnitř zelených autobusů a vlaků.

Tak co říkáte, zkusíte nechat své auto doma? Můžete si to zdarma zkusit! Pokud si do 20. 9. stáhnete do svého telefonu DÚKapku a aktivujete ji, můžete využít celodenní síťovou jízdenku na 22. 9. 2023 zdarma v rámci Dne bez aut. Vyrazte do práce, za zábavou nebo na výlet!

