K incidentu došlo koncem minulého měsíce během kulturní akce na hradě Střekově, na které Milan Beran pracoval jako pořadatel. „Byl tam uzavřený prostor. Pan Dunaj seděl v autě asi padesát metrů pod ním. Pak se rozjel a já se ho snažil zastavit s tím, že sem nemůže vjet. Šlápl však na plyn a prudce se rozjel. Uskočil jsem stranou, ale zavadil jsem o něj rukou, byla to velká rána. Kolega doběhl a celé to viděl,“ líčil Beran.

Podle Berana si pak všimli, že je Dunaj pod vlivem alkoholu. „Byl viditelně opilý. Říkal jsem mu to, ale on se dohadoval a tvrdil, že může, dělal neslušné posunky. Pak zaparkoval auto níž a vrátil se, když dojela hlídka. Policie všechno zapsala, on si mezitím zavolal strážníky, že prý mu tady bráníme v odchodu. Ti přijeli a nakonec hlídali jeho auto,“ poznamenal Beran s tím, že marodil skoro tři neděle, ale nechal se uschopnit, protože už ho to doma nebavilo.

V práci ovšem neuzvedl kabely, což pro něj jako elektrikáře představuje problém. „Ta ruka mne stále bolí. Nevím, co s tím,“ pokračoval.

Dunaj Beranovu verzi incidentu zcela odmítá. „Vůbec se nedivím, že marodil s rukou, když mi s ní dal pěstí do oka. Musel jsem kvůli tomu k doktorovi na zákrok. Samozřejmě to je v mé zdravotní dokumentaci. To, co říká, jsou nesmysly. Normálně jsem zastavil, otevřel okýnko a on mě praštil,“ rozčílil se Dunaj s tím, že test na alkohol po příjezdu policie odmítnul, protože už v autě neseděl a bylo odstavené. Přišlo mu to prý zbytečné.

Odstoupit ze svých politických funkcí se nechystá, zároveň ale už před incidentem avizoval, že v příštích volbách kandidovat nebude. „Dál se k tomu vyjadřovat nebudu,“ řekl Dunaj.

Policie ani strážníci o případu nechtějí informovat, dokud neskončí řízení o přestupku nebo případný soud.

Místostarosta Pavel Peterka, který dlouhodobě nahrazuje starostu, jehož Střekov doposud nemá, uvedl, že se koalice nechystá incident ani další setrvání Dunaje ve funkci radního na nejbližším zastupitelstvu projednávat.

„V každém případě chceme ctít presumpci neviny. Nemám ovšem ani žádný signál, že by to chtěl ve středu otevřít někdo z opozice. Další zasedání zastupitelstva bude až týden před volbami. Domnívám se, že než to policie vyšetří, bude po volbách a zasednou noví zastupitelé,“ dodal Peterka.