Povídání kuchařky Jiřiny Plecité přidalo další střípky do historické mozaiky Ústí, rodina ho jako dárek a vzpomínku vydala knižně. Ústecké muzeum chystá z projektu Paměti z karantény také vlastní publikaci, zapojit do ní chce i další "koronavirový" seriál.

Zápisky z karantény Jiřiny Plecité například osvětlují, jak vznikla slavná fotografie ze srpna 1968, kdy na hlavní ústecké třídě přejel tank automobil. | Foto: Rodinný archiv Daniely Doubkové

„Naše auto stálo před barákem, tak táta že ho půjde odvézt za roh. Než ale stihnul seběhnout dolů, tak to zarachotilo a auto bylo v čudu. Lidi hned vylejzali z oken, tanky jely dál. Kdo moh, si to fotil. Když se táty na to někdo ptal, říkal mu: Jo, dají mi za to Volhu. Ale dvakrát přeplavat.“ Tak vzpomínala Jiřina Plecitá na slavný snímek auta přejetého tankem na hlavní ústecké třídě v srpnu 1968. Pro mnoho lidí tak konečně rozluštila záhadu, jak fotografie vznikla.