Diskuse vyvolal i na sociálních sítích. Hodně bylo těch, kteří si zkušební kus chtěli nafotit. Jeho nasazení totiž jedny potěšilo jako zajímavost. Druzí ho naopak kritizují kvůli výrobci, případně kvůli tomu, že je to diesel a nejezdí na plyn. Například uživatel, který vystupuje jako Robert Dark Vaněček. „No, ještě si pamatuju, když jezdily SORky u BusLine a jaký to byly šroty. Kromě toho vděčíme SORu za to, že nový trolejbusy budou až napřesrok. Ne, fakt tu značku nemám rád,“ napsal.

Své k němu řekli i cestující. „Měl pohodlné sedačky. To ano. Jel i docela potichu, žádný kravál jako v těch starých křápech. Působil na mě ale dost nezvykle, jinak vypadá, má odlišný interiér, já osobně se v něm moc dobře necítím. Mám pocit, jako bych jela v nějakém transformerovi, je takový divný. Asi jde o zvyk,“ líčila například cestující Viktorie, která se v něm včera svezla na lince číslo 27. Další cestující na stejné lince, který se představil jako František, na jednu stranu vzhled autobusů nepovažuje za důležitou, na druhou stranu ho zajímá, jak vůz zvládne kopcovaté prostředí v krajské metropoli. „V každém případě by mě zajímalo, jak těch pár zkušebních dní dopravní podnik vyhodnotí. Mohli by to dát do novin,“ poznamenal.

Čekání na výsledky

„Autobus SOR testovalo více řidičů na téměř všech autobusových linkách MHD v Ústí. Ještě není hotové konečné vyhodnocení testu autobusu, ale při mých rozhovorech s řidiči, kteří zkušební autobus řídili v denním provozu, jsem se nesetkala s výrazně negativní reakcí. Většinou je kvitován dostatečný prostor pro řidiče a dobré jízdní vlastnosti i v našem členitém terénu. Konečná zpráva z testování bude k dispozici po ukončení zkušebního provozu,“ slíbila ředitelka dopravního podniku Simona Mohacsi.

Jak také vysvětlila mluvčí dopravního podniku Jana Dvořáková, autobus zkouší, jelikož jim byla nabídnuta možnost vyzkoušet si typ tohoto vozidla na dieselový pohon. „Prvotní nápad k vyzkoušení vznikl na veletrhu Czechbus 2022. Testování vyhodnotíme po ukončení zápůjčky, v pátek se vrací do mateřského dopravního podniku,“ uvedla s tím, že teď je ještě předčasné o jeho využitelnosti v Ústí mluvit.

Testování autobusu SOR v ústeckých podmínkách zaujalo i šéfa zájmového portálu, který se věnuje MHD v České republice, Filipa Vlčka. „Je dobré, že se zkouší napříč dopravními podniky alternativní pohony, nicméně je také velmi prospěšné nezapomínat ani na klasický diesel, jako to právě udělal ústecký podnik. Nicméně vozidla SOR byla v minulosti pověstná určitými nedostatky, například praskáním rámů, malým prostorem pro řidiče, především pro nohy. Ale také se obecně ví, že firma se snaží na tom hodně pracovat a leccos odstranila. Což je dobře, určitě to minimálně za zkoušku stojí, někteří dopravci na SORky nedají dopustit,“ dodal.