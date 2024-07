Nad chybějícím autobusovým nádražím se už roky pozastavuje nejeden návštěvník krajského města. Josef P. z Litoměřic na víkendové výlety často volí právě autobusy. „U nás nasednu a prostě jedu, často ani nemám cíl. Když jsem v Ústí a chci udělat to samé, jsem v pasti. Vlastně ani nevím, kam na meziměstský autobus jít,“ divil se Josef s tím, že by stačilo jen pár terminálů a základní občanská vybavenost. Za vzor dává třeba právě Litoměřice, kde jsou autobusy na dohled od vlaků.

Magistrát města Ústí nad Labem už v roce 2016 směrem ke svým obyvatelům uspořádal anketu, v rámci které se Ústečané měli vyjádřit k tomu, co je ve městě nejvíce trápí. Absence autobusového nádraží byla nejčastější odpovědí, pro obnovu či realizaci nového hlasovalo čtrnáct procent dotázaných.

Obnovu nádraží mívá rovněž ve volebním programu pravidelně řada politických uskupení. V roce 2017 město chtělo odkoupit od vlastníka pozemek už tehdy nefungujícího nádraží, transakce pohořela na ceně. Magistrát tehdy uvažoval o mnoha variantách, jak by s místem naložil. Ještě o dvě léta dříve dokonce čelní představitelé města ubezpečovali, že je nové autobusové nádraží jistotou a hotovou věcí. Jeden ze základních dopravních uzlů v téměř stotisícovém Ústí ovšem stále není.

Řadu Ústečanů situace štve, ozývají se ale i hlasy, že je autobusové nádraží zbytečné. Podle ústeckého zastupitele Martina Krska (PRO Ústí!) je absence kaňkou hlavně směrem k turistům. „My Ústečané chybějící nádraží asi ani tak nevnímáme, ale pro návštěvníky a turisty jde o snížení komfortu, což je mínus. Autobusák by krajskému městu určitě slušel,“ řekl Krsek.

Hnutí, jehož je členem, před časem navrhovalo na hlavním vlakovém nádraží informační systém, který by cestující navedl na zastávky zelených autobusů. „Mohla to být finančně nenáročná alternativa, jak autobusovou dopravu v Ústí trochu prodat a pomoct cestujícím s orientací. České dráhy byly nápadu otevřené, do finále jej po nás ale nikdo nedotáhl,“ poukázal Krsek.

Zelené autobusy

Dočkají se tedy Ústečané v blízké budoucnosti nového autobusového nádraží? Podle primátora města Petra Nedvědického není v plánu obnova původního autobusového nádraží, neboť doprava do obcí zelenými autobusy je realizována prostřednictvím integrované krajské dopravy.

„Také spojení s okolními městy je řešeno prostřednictvím tohoto typu dopravy. Tato integrovaná doprava využívá zastávky na trasách MHD, kterou doplňuje,“ vysvětlil Nedvědický s tím, že kraj, jako instance, která objednává přepravu, s ohledem na dopravní obslužnost nevyužívá služeb dálkových tras autobusů. „Pro tento druh obslužnosti jsou nasmlouvaní vlakoví dopravci,“ pokračoval Nedvědický.

V případě zájmu jednotlivých dopravců o zajištění zastávek pro dálkovou autobusovou přepravu je město dle primátora připraveno projednat s dopravci možnost využití zastávek MHD umístěných v katastru města.

Bez nádraží 13 let

Na svém posledním místě stálo ústecké autobusové nádraží od 80. let, ještě dříve se autobusy sjížděly na pozemek současného OC Forum, v dávnější minulosti mířily na Lidické náměstí. Ústí je bez nádraží od listopadu 2011. Ze zanedbaného areálu nejprve zmizely nadchody, poté i lavičky a nakonec i nástupní místa. Z placu se stalo parkoviště, které není ve správě města. Přilehlá budova navíc působí všelijak, jen ne reprezentativně.

close info Zdroj: Vítězslav Šolek/Press Foto Praha/Fotorepo Deník zoom_in Krajské město je nejen křižovatkou železniční dopravy, ale i linek ČSAD. Na snímku je autobusové nádraží ČSAD u obchodního domu Labe. Snímek je ze 70. let minulého století.

Jen v okolních městech je přitom autobusové nádraží běžnou a fungující záležitostí. Disponují jím devítitisícové Lovosice nebo právě výše zmíněné Litoměřice. Tam zbrusu nový moderní „autobusák“ otevřeli v roce 2015, s žádostí o dotaci město uspělo až napotřetí. Stavba vyšla na 60 milionů korun, dotace činila 50 milionů korun.

„Naše autobusové nádraží se nachází v těsné blízkosti vlakového a kromě poskytnutí autobusové dopravy je to příjemná vstupní brána pro řadu návštěvníků, kteří míří do města nebo třeba na Zahradu Čech,“ řekla mluvčí litoměřické radnice Eva Břeňová.