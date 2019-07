Krajské město aktuálně nemá autobusové spojení s Prahou a v nejbližší době se situace nezlepší.

Lidé čekající na autobusové zastávce. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Eva Kořínková

Chtěli byste vyrazit do hlavního města a přeplněné vlaky vám nevoní? V Ústí máte smůlu. Jedinou dálkovou autobusovou linku do Prahy, která zajížděla do krajské metropole, zrušili. A nová, která by ji nahradila, jen tak nevznikne.