Autobusová krize je dočasně zažehnána, BusLine ve čtvrtek vyjede

Ústecký kraj - Oddechnout si mohou cestující jezdící zelenými autobusy, které provozuje společnost BusLine. Ve čtvrtek, na kdy bylo avizované možné ukončení provozu, vyjedou.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Na jak dlouho, ale není jisté. Kraj nyní jedná o převzetí autobusů a řidičů na Děčínsku a Ústecku, postupně by se mělo přidat dalších pět oblastí obsluhovaných autobusy BusLine.

Kraj se sešel se zástupci dopravce v úterý. Na tomto jednání se dohodli, že Dopravní společnost Ústeckého kraje, nově vzniklá krajská příspěvková organizace, si pronajme autobusy jezdící ve dvou oblastech. Jejich vlastníkem je společnost Overline, která se loni odštěpila od BusLine holding a je jeho dceřinou společností.

Podle náměstka hejtmana Jaroslava Komínka zbývá ještě s firmou domluvit cenu nájmu. „Dostali jsme od společnosti Overline takovou nabídku, která je pro nás neakceptovatelná. Skoro mi to připadá, jako by nám chtěli předat raketoplány a ne autobusy,“ řekl po úterním jednání Komínek. Nový krajský dopravce zaměstná i řidiče BusLinu.

Dohromady by měla krajská „příspěvkovka“ převzít přibližně padesátku autobusů. Ty by si měla od Overlinu pronajmout. „Pravděpodobně nepřevezmeme všechny, máme totiž nabídku na pronájem nových autobusů i od někoho jiného,“ doplnil Komínek.

Poté, co se vyřeší krizový stav na Ústecku a Děčínsku, budou obě strany řešit, co dál v dalších pěti oblastech, kde BusLine jezdí. Autobusová krize tak není zcela zažehnána. Podle regionálního ředitele BusLine pro Ústecký kraj Milana Tomse se firma zmítá ve velkých finančních problémech a stále jí hrozí insolvence. Proto by se podle jeho názoru měly obě strany domluvit co nejrychleji.

„Určitě nemůžeme mluvit o horizontu třeba dvou měsíců, tak dlouho to neutáhneme. A jak dlouho to utáhneme, to neumím říct,“ uvedl Toms.

Finanční problémy BusLinu jsou poměrně velké. Podle Tomse má společnost, kterou nedávno získal nový majitel, splátkový kalendář na sociální a zdravotní pojištění, dluží také dodavatelům. V úterý jí byla kvůli dluhům uzavřena čerpací stanice CNG v Terezíně.