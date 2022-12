Jak vysvětlil náměstek pro dopravu Roman Pospíšil z Dopravního podniku města Ústí nad Labem (DPMÚL), někteří řidiči sice už nemocenskou ukončili, ale další naopak zase neschopenku přinesli. „Je to masakr. Skolila je nějaká chřipka a podobné virózy, po městě zjevně něco řádí. Do toho ještě řada z nich utrpěla zranění na ledovce. Máme samozřejmě třeba dílenské zaměstnance, kteří mají oprávnění na autobus, nebo obvyklé brigádníky, ale ti nemohou vyjet, protože už vyčerpali povolené hodiny,“ poznamenal s tím, že přijatá opatření platí jen do konce roku. „Snad tahle výjimečná situace po Novém roce bude už v pořádku, pevně tomu věřím,“ dodal.

Potíže s cestou přes půl města měla například Ústečanka Věra. Bude muset vstávat o zhruba hodinu dřív a na Mírové náměstí dorazit o půl šesté ráno. „Odtud mi jede autobus, nebude jezdit oklikou jako obvykle, ale zastaví mi rovnou až v průmyslové zóně v Hrbovicích. Ale neřekli mi to ani v informacích v dopravním podniku. Až řidič mi byl schopný něco říct, u nás máme s dopravním podnikem smlouvu na odvoz. Na to, že stouply ceny jízdného, včetně časových kuponů, a člověk za to nedostane svou službu a musí se přizpůsobovat víkendu, to mě tedy neuspokojuje,“ zlobila se.

Přijde pozdě do práce

Není sama, další stěžovatelé se najdou třeba na sociálních sítích. Jitka Šnajdrová kvůli změnám prostě přijde pozdě do práce. „Tak to je fakt super. Ne všichni mají dovolenou. Někdo taky musí makat. Bohužel, dřív nic nejde. Já jezdím prvním spojem před pátou hodinou,“ napsala a další jí přitakávali.

Na to náměstek Pospíšil z DPMÚL odpověděl, že skutečně mají s některými podniky smlouvu na odvoz zaměstnanců. „Kolega s nimi byl určitě v kontaktu, a pokud vím, odvoz je u smluvních partnerů zajištěný. Například linky 11 a 53 jedou normálně v režimu pracovního dne, je to složitá situace,“ omlouval se. Prý jim přišla i řada e-mailů, kde si lidé na situaci stěžují. „Ani nejsou sprosté, jen prostě nesouhlasné. Sem tam nám taky někdo radí, jak to máme dělat, že prý by to udělal lépe,“ řekl.

Řidiči marodí. V Ústí dočasně nepojedou dvě trolejbusové linky

Vyjádření vedení podniků se redakci kvůli dovoleným nepodařilo získat. Pouze předseda představenstva Jan Sláma ze společnosti Nyylo sídlící v předlické průmyslové zóně vysvětlil, že paradoxně zrovna jim změny v jízdním řádu potíže nedělají. „U nás jezdí všichni autem,“ zasmál se s tím, že ale třeba vedle ve firmě Aperam hodně lidí autobusy využívá.

Lidé nadávají

Starosta Severní Terasy Jaroslav Šimanovský o problémech dopravního podniku nevěděl. „Není dobře, když se to dozvídáme od médií. Tohle bychom měli vědět přímo od dopravního podniku. Mohli jsme tu informaci aktivně předávat dál, sdílet ji na našem webu, Facebooku. Už jenom kvůli pětce tu lidé nadávají, že jezdí málo, a teď pojede ve všední den jako o víkendu,“ zlobil se s tím, že se musejí postarat například o seniory, pro které by takové změny v dopravě mohly být velký problém. „Za těch čtyři sta milionů, co podnik od města dostává, by se o to mohl postarat lépe,“ dodal.

Mimořádné opatření v dopravě do 30. prosince 2022

Do 30. prosince 2022 pojedou linky číslo 2, 3, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 51, 54, 55, 56, 57, 60, 62 v režimu víkendového provozu. Linky číslo 11 a 53 pojedou v režimu pracovního dne. Linky číslo 7, 12, 16, 18, 58 a 59 budou zrušeny. Spoje linky číslo 10 SKIBUS jedou bez omezení. Noční doprava linek 41, 42, 43 a 46 jedou beze změny.