Mostecký autodrom zažil historicky první autokoncert. Závodní okruh je místem, kde jsou již dlouhé roky hlavně k vidění napínavé jezdecké souboje a dokonalou atmosférou, kterou pravidelně obstarávají motorističtí fanoušci z celého světa.

Autokoncert na mosteckém autodromu. Hvězdou večera byl Leoš Mareš. | Foto: Dominik Síbr

Díky koronavirové době zatím není možné závodit. To ale neznamená, že by dění na okruhu utichlo. Agentura DreamPRO přišla ve spolupráci s Autodromem Most s projektem historicky prvního autokoncertu. Hvězdou pátečního večera se stal dnes již legendární moderátor a interpret Leoš Mareš, který svým humorem baví na rozhlasové stanici Evropa 2 více jak 20 let.