Chybí vám odpočinek při sledování velkého plátna a chroustání popcornu? Hlad milovníků filmů a biografů pomůže utišit autokino. Začne promítat už tento pátek, 24. dubna, na parkovišti v ústeckých Všebořicích. Pokud návštěvníci dodrží bezpečnostní opatření, jde podle hygieniků o zábavu s minimálním rizikem.

Autokino, které si většina z nás vybaví nejspíš díky kultovní Pomádě s Johnem Travoltou, vyroste na parkovišti místního marketu Tamda Foods. Pořadatelská agentura Dream PRO se inspirovala u sousedů za hranicemi. „Je to původně americký fenomén, velmi populární v 50. a 60. letech, který ale postupně zanikl. Teď se opět objevuje jako alternativa ke kinům, která jsou zavřená. Zachytili jsme zprávu, že v sousedním Německu nastal jejich boom, tak jsme se rozhodli to taky zkusit,“ vysvětluje kreativní ředitel Dream PRO Lubomír Machoň.

Moderní autokina si nevystačí s obyčejným promítacím plátnem. Ve Všebořicích filmy promítnou na LED obrazovku o rozměrech 10 x 6 metrů. LED technologie umožní promítat filmy i před setměním.

První vysílání je naplánované už na 15. hodinu, kdy začne animovaný trhák Lví král. „Filmy jsme vybírali tak, abychom oslovili co nejširší škálu diváků. Budou to pohádky, komedie i Rychle a zběsile pro autíčkáře,“ vyjmenovává Machoň. Promítat se bude od pátku do neděle, každý den po třech snímcích.

Žádné toalety ani prodej občerstvení

V Ústeckém kraji se zatím jedná o první hygienou povolené autokino. Kvůli ochraně zdraví na místě nejsou toalety ani není povolený prodej občerstvení. Podle ředitelky krajské hygienické stanice Lenky Šimůnkové by ale autokina, pokud se pořadatelé i návštěvníci řídí bezpečnostními pokyny, měla být nerizikovou zábavou. „Pokud se nevydává občerstvení, lidé vůbec auto neopustí a vzhledem k tomu, že je i chladno, tak věřím, že si nebudou ani stahovat okýnka,“ říká Šimůnková. „Jedinou jejich nevýhodu vidím pouze v tom, že by mohlo docházet k rušení nočního klidu,“ poznamenává.

To ve všebořickém autokině ale nehrozí. „Každý návštěvník dostane do auta krabičku kvůli chycení signálu s připojením do rádia. Zvuk si pouští přímo do auta přes něj,“ podotýká Machoň.

Řidiči musí mezi vozy udržovat dvoumetrové rozestupy. S tím je spojená omezená kapacita autokina, na jedno promítání jich pořadatelé pustí devadesát. Prodej vstupenek proto probíhá hlavně v předprodeji, skrze webové stránky. Zájem je mezi lidmi velký, po autokinech volají na sociálních sítích v hojném počtu. „Je to vynikající nápad, kino mi moc chybí a určitě půjdu,“ tvrdí Adéla Binovská. „Popcorn a pití si uděláme doma, jsme tak zvyklí i na letní kino. Tam si je taky bereme vždycky jako výbavu,“ těší se Binovská. Ozývají se ale také hlasy, že než sedět v uzavřeném autě, je lepší zůstat doma v obýváku. „Nedovedu si představit být zavřený s rodinou uvnitř auta bez možnosti otevřít si minimálně okénko. Ale kdo se na to cítí, aspoň trochu kultury a odvazu nechť si dopřeje,“ dodává Michal Matiscák.