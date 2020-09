Testovací okruh pro vývoj aut bez řidiče U Smart Zone vyroste na Severní Terase. Auta bez řidiče by v budoucnu mohla například vyzvednout doma seniory a odvézt je lékaři. Případně umožnit cestování lidem s postižením, kteří dosud nemohli řídit.

Přenos dat do autonomního vozítka umožní v současnosti budovaná 5G síť. Ta totiž umožní v reálném čase přenos obrovského množství dat, který byl doposud možný pouze po optických kabelech. První ze tří projektů, které s okruhem souvisí, by mohl odstartovat už začátkem příštího roku.

Jak vysvětlil Petr Achs z Inovačního centra Ústeckého kraje (ICUK), který má přípravu polygonu na starosti, na Severní Terase nevyroste přímo „dopravní hřiště“ pro autonomní systémy. „Výzkumníci tu ale budou moci dle potřeby vyvíjet technologie, které jejich provoz umožní. Budou tu zkoušet jednotlivé prvky či problémy, se kterými se vozítko může v provozu setkat. Třeba se složitou křižovatkou, pohybem v koloně, odbočováním a podobně,“ uvedl. Vznikne také virtuální model polygonu, jakési jeho dvojče, na kterém si budou moci projektanti vyzkoušet přenos dat a simulaci ostrého provozu.

Pro laiky vůbec prvním hmatatelným praktickým výstupem této technologie by mohly být na dálku řízené vozíky. ICUK bude v říjnu jednat s Krajskou zdravotní o jejich provozu v ústecké Masarykově nemocnici.

„Mohly by převážet léčiva nebo zdravotnický materiál. Nebyly by ale zcela autonomní, řídili by je operátoři. České zákony ostatně neumožňují plně autonomní řízení, vždy na to musí dohlížet člověk,“ vysvětlil Achs.

Inovátoři předpokládají, že auta bez řidiče napomohou k bezpečnějšímu a plynulejšímu provozu. Sníží prý počet nehod způsobených lidskou nepozorností, jelikož nebudou nikdy unavená ani neporuší dopravní předpisy. Videokamery, radary, lidary a další instalované technologie umožní autu získat přehled o situaci okolo v plném rozsahu 360 stupňů. Taková doprava může i zlepšit život ve městech, jelikož uspoří pohonné hmoty a vyprodukují méně škodlivin. Budou mít schopnost samočinného zaparkování mimo centra měst, čímž uvolní prostor pro smysluplnější účely.

Pro testování autonomních vozidel i jejich plný provoz je ovšem klíčová nová 5G síť. Ta totiž umožňuje komunikaci s okolním prostředím a operátorem. U Smart Zone bude využívat 5G od Vodafone, který na její přípravě pro město Ústí nad Labem spolupracuje coby klíčový telekomunikační partner. „Ústí je jedním z pěti měst v ČR, kde spouštíme síť páté generace a zároveň prvním městem, které otestuje vzdáleně řízená vozidla v reálném prostředí,“ poznamenal generální ředitel Vodafone Petr Dvořák.

Sběr dat nutných pro provoz autonomních vozidel bude zajišťovat regionální datová platforma Portabo s IoT senzory. „Dokážou například mapovat obsazenost parkovišť, hlídají čistotu ovzduší nebo jsou součástí protipovodňových hlásičů,“ popsal náměstek primátora Ústí Pavel Tošovský.