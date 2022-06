To znamená, že nejprve musí vlastníka odstaveného vozu vyzvat, aby si ho odvezl a dát mu na to dva měsíce. Teprve poté ho smí odvézt na odstavné parkoviště. Tam musí auto stát další tři měsíce, než ho bude magistrát moci prodat v dražbě nebo nechat sešrotovat. Na jaře roku 2020 také začala platit novela zákona, která laicky řečeno umožnila odtáhnout z ulice každé auto, jež nemá víc než půl roku platnou technickou. Se skutečnými autovraky zacházejí úředníci poněkud odlišně, ty mohou zlikvidovat hned.

Rouška spustila rvačku. Muž napadl obsluhu ústecké večerky, kopl dítě do hlavy

Jak upřesnil šéf ústeckého odboru dopravy a majetku Dalibor Dařílek, právě takové vraky město odtahuje a likviduje. Nesmí je ani prodávat. „Vraky jsou auta, která nelze opravit. Od novely zákona před dvěma lety jsme řešili něco přes čtyři stovky případů vozidel bez technické, což je jiný případ. Někdy jejich majitelé prostě jen zapomněli obnovit technickou a napravili to, jindy si je odtáhli. Čtyřicet aut jsme prodali v aukci, další stojí na odstavné ploše,“ přiblížil.

Auta, která jsou v hledáčku úřadů, lze dohledat na webu magistrátu i městské policie. Na magistrátních stránkách lze najít tabulku mapující průběh řešení jednotlivých případů autovraků. Městská policie eviduje všechna odstavená auta, u kterých strážníci zjistili, že nemají technickou, popřípadě povinné ručení, nebo jim skončila životnost. „Nový zákon minimálně městské policii mnohé usnadnil. Dřív jsme hlásili maximálně jednotky případů. Za první rok platnosti to ale už bylo 90 odstavených aut, rok následující 58 a letos zatím 35,“ přiblížil zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

Provádíte nějakou neplechu? Chytrá kamera v Ústí to pozná a nahlásí policii

Magistrát si kvůli tomu dokonce musel od společnosti Palivový kombinát Ústí na neurčitou dobu pronajmout odstavnou plochu o rozloze 1,6 tisíce čtverečních metrů v Hrbovicích. Vedení města by uvítalo zkrácení zákonných lhůt, které by ještě celý proces zjednodušilo při zachování nějakého kontrolního mechanismu, jenž by zároveň bránil zneužití tohoto zákona. „Jsme první město, které začalo cíleně likvidovat autovraky a auta bez technické, ale opravdu musíme dodržet zákonné lhůty, oslovit majitele a další náležitosti, což stále trvá skoro půl roku,“ povzdechl si například náměstek primátora Pavel Tošovský.

Na dlouhé čekací lhůty žehrají i starostové městských obvodů. Například neštěmická starostka Yveta Tomková, jejíž obvod má zkušenosti se shlukováním dětí a bezdomovců mezi odstavenými auty. Případně s problémem, kdy si někteří obyvatelé dotáhnou před dům nepojízdné auto a postupně ho rozebírají bez ohledu na ekologické postupy a pořádek. Například v Mojžíři nebo v Krásném Březně. „Nejlepší by bylo, kdybychom mohli alespoň auto bez SPZ obratem odtáhnout,“ dodala starostka.