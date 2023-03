Na křtu nechyběla někdejší modelka Pavlína Babůrková, dnes Kratochvílová. Bývalá miss a dnešní starostka pražských Jevan se na křtu vyznala z toho, jak moc Petr Berounský ovlivnil její život. „Do Ústí jsem přišla jako studentka, pak jsem potkala Petra a celý život nabral úplně jiný směr,“ usmála se Babůrková.

V ateliéru, který je součást jeho bytu, visí portrét smutné indiánky. „O té v knize nepíšu, protože jsem se zařekl, že své milenky tam dávat nebudu. Tohle je čistokrevná Apačka kmene Mescalero, která k nám v létě 1989 přijela spolu s americkým souborem. Já jsem měl jejich činnost fotit a prostě jsem se do ní zamiloval,“ vzpomněl Berounský na jednu ze svých lásek. „Bez znalosti angličtiny, rukama nohama, jsem ji přesvědčil, aby přišla ke mně do ateliéru a pomohla mi udělat portrét smutné indiánky jako představitelky utlačovaného národa,“ řekl Berounský, který je známým milovníkem divokého západu.

OBRAZEM: Podívejte se, tyhle nové supermoderní sanitky nás budou zachraňovat

Jiná příhoda, která se do knihy nedostala, má přímou vazbu na seriál Most. V úvodním díle jde hlavní hrdina Luďan, kterého hraje Martin Hofmann, do České televize, aby vystoupil v pořadu Pošta pro tebe. Těsně před vstupem do studia má být v maskérně nalíčený stylistou Sašu. „Tak tenhle Saša mě balil, protože jsem na jeho nabídku neodpověděl dostatečně jasným ne,“ vytáhl Petr Berounský z paměti další z historek, která se do knihy nedostala. „Bylo to v době, kdy jsem fotil Sisu Sklowskou,“ upřesnil.

„Tím, jak jsem fotil důvěrné akty s modelkami a celebritami, tak se z nás stali přátelé a já pak byl důvěrně obeznámený s jejich životy,“ popsal, jak se stal součástí života celebrit. V knize je těhotenský akt modelky Vlaďky Erbové a fotbalisty Tomáše Řepky či snímek, jak Řepka drží ve škrtícím gestu modelčinu hlavu. „Takhle jsem vnímal jejich stav,“ zní popiska pod fotkou. „Opravdu to neměli jednoduché a já nejsem od toho, abych je soudil. Faktem ale je, že Tomáš byl rapl, a já jsem se to tou fotkou pokusil naznačit,“ řekl Berounský, který má domácí toaletu vyzdobenou snímky celebrit, jež fotil. Takže vám při návštěvě záchodu dělá společnost třeba Miroslav Horníček nebo Josef Náhlovský. "Až budete slavní, skončíte u mě na záchodě," zasmál se.

My ti tátu vrátíme

V knize dojde i na velmi osobní vzpomínky. Například na slova, která pronesl jeden z příslušníků tajné policie ve chvíli, kdy zatýkali otce Petra Berounského: Nebul, my ti tátu vrátíme. „Byl jsem sice malý, ale na toho estébáka v koženém kabátě asi nikdy nezapomenu,“ zmínil jednu životní epizodu. V knize je rok 1968 připomenut snímkem, kde bratr a maminka Petra Berounského stojí vedle auta zničeného sovětským okupačním tankem.

Dalším osobním portrétem je umírající maminka. „S tou jsem chvíli po její smrti prožil až mystický zážitek. Věřím, že člověk může předpovědět svou smrt,“ řekl fotograf.

Strážníci v akci. Hasili auto a pomáhali mladíkovi, který si podřezal žíly

Knihu Můj první akt a počůraná žákajda vydal Pavel Meszároš. „My jsme s Petrem Berounským dva naprosto rozdílné typy, já jsem nikdy nebyl mánička. Ale vydat knihu o něm beru jako poctu, protože se jedná o skutečně výjimečného člověka,“ připomněl Meszároš.

„Výhodou při psaní byl fakt, že Petr je docela extrovertní a už se nějaký čas známe. Na druhou stranu bylo těžké z toho množství informací vybrat ty pro jeho život nejrelevantnější a zároveň nejzajímavější,“ zhodnotila práci na knize autorka Lenka Stránská.