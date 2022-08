Sám expremiér Andrej Babiš dění na svém mítinku shrnul s tím, že někde ho neruší, jinde ano, jako v Ústí nad Labem. „Měli jsme 160 zastávek a dneska pokračujeme. Je to různé, tady lidi pískali. Nevím, kdo to je, jestli jsou to nějací kandidáti do komunálu, jako se tomu stalo například v jižních Čechách. No, je to škoda, že narušují naše mítinky, protože lidi si přišli s námi popovídat, my jsme jim přišli říct náš názor na ty knížky,“ líčil.

Policisté v podstatě náměstí obšancovali a v davu se pohybovali členové antikonfliktního týmu. Na otázku, kolik by „dostal“ případný odvážlivec, který by některého z hostů mítinku uhodil, odpovídali v tom smyslu, že je to lepší raději ani nezkoušet.

Několik pohlavků

„Na dnešní shromáždění přišlo asi tři sta lidí, z toho bylo zhruba čtyřicet odpůrců. Obě strany jsme neomezovali, byl to svobodný projev vůle, nedošlo k žádnému fyzickému napadení ani škodě na majetku. Do současné doby je pouze jedno oznámení v šetření policie, kdy muž uvedl, že byl napaden, že dostal několik pohlavků, ale bez zranění,“ popsal situaci na náměstí okresní policejní ředitel Vladimír Danyluk.

Zaklekli osmáka. Důrazný zákrok policistů na Babišově mítinku prošetří GIBS

Odpůrců možná přišlo na náměstí méně, ale rozhodně byli slyšet nejvíc. „Ten člověk je hrobník demokracie. Tady tvrdí, že zachránil ústeckou nemocnici a Krajskou zdravotní, ale před čím? Však nebyla v krachu. Vedli to tu donedávna komunisté hejtmana Oldřicha Bubeníčka a založila ji před lety ODS. Celou dobu prospívala, takže pokud něco hrozilo, tak jedině za vlády ANO, která je tam teď, je to lotr,“ rozčiloval se jeden z Ústečanů, který se představil jako Fred. Celé jméno říci nechtěl - prý z obav před údajnými výpady příznivců bývalého premiéra.

Další zase tvrdil, že expremiér hraje na nejhorší strach normálních lidí a nestydí se přitom využívat metody dezinformátorů z Moskvy. „Bude líp, vláda nás okrádá, nic nedělá s inflací, kterou mimochodem spustilo jeho rozhazování, a tak pořád dokola. Chudáci dědečkové a babičky mu na ty jeho sliby prostě skočili jako na prodej předražených hrnců od šmejdů. Stejně jako lidi, kteří mají prázdnou kapsu, je mi jich všech líto. Kdyby Babiš radši dělal svou práci poslance,“ rozhovořil se Miroslav Matyáš z Krásného Března.

Morálku mám naprosto v pořádku, říká bývalý premiér Andrej Babiš

Mezitím promlouval k shromážděnému davu i ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO). V tom okamžiku pravděpodobně dosáhl zvuk píšťalek vrcholu. Nebylo slyšet vlastního slova a amplion stěží primátorova slova reprodukoval, když vyzval ke ctění principů demokratické diskuse. „Já to vnímal, že sem přišli lidé, kteří chtěli podpořit pana Babiše. Samozřejmě, pak i pár desítek lidí, kteří si představují demokracii, jakože zavřou hubu někomu jinému. Myslím si, že pan expremiér nevyvolává vášně, ty vášně někdo připravuje, je to organizované. Domnívám se, že dokud pan ministr vnitra bude lidem demokraticky zavírat papuly, tak k tomu bude vždycky docházet,“ komentoval to později.

Ostrá slova

Na pokřikující odpůrce se sice po uklidňování situace samotným Babišem nikdo nevrhl, ale pár ostrých slov padlo. „Co jsi dokázal ty? Akorát tady pořváváš, závidíš mu, že jo, co jinýho,“ kontroval senior.

Později, když už se situace uklidnila a šéf ANO rozdával knihy, podpisy a selfíčka, jeho příznivci vystáli frontu a radovali se z kontaktu se svou oblíbenou celebritou. V krátkých rozhovorech vyjadřovali své přesvědčení, že zachrání republiku. „Jako prezident se vrátí do politiky a současnou vládu, která nás okrádá, donutí odejít,“ doufala například žena středního věku Markéta.

Babiš prezidentem? Ve druhém kole by proti Pavlovi neuspěl, ukázal průzkum

Ne všichni ale mluvili v oněch heslech jako ona. „Mně například sedí jeho styl řízení státu jako velké firmy. On nemá potřebu stát okrádat, vydělal dost podnikáním, bylo to vidět, když svůj plat premiéra rozdával potřebným. Dobře řízená firma přináší prosperitu, a to stát může taky,“ zamýšlel se jeho příznivec Petr Ščuka. „Osobně bych ho viděl radši jako premiéra. Přiznám se, že jako prezidenta bych měl radši generála Pavla, to je ideální hlava státu,“ dodal Ščuka.

Poté expremiérův „obytňák“ pokračoval do Chabařovic a dalších měst na severu Čech.