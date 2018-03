Bábu z ledu propojili s Raplem. Otužilci se na Miladě naposled ponořili do vody

Chabařovicko - V neděli se báječná parta otužilců z Trmic a okolí přišla naposledy ponořit do vody rozmrzající Milady.

Otužilci se na Miladě rozloučili s ledem.Foto: Jaroslav Puchta

Ve večer vysílaném filmu Bába z ledu si takovéhoto plavání v ledové tříšti neužili. Je to něco úžasného rozhrnovat při plavání ledovou tříšť, která zvoní, cinká, šumí. To se každému nepovede. A parta z Trmic a její kamarádi z širokého okolí od 12 do 75 roků si to řádně užili.

Škoda, že televizní kamery, které tam právě natáčely scény do filmu Rapl, neotočily své objektivy na naše plavání. Milada nás opět odměnila svým nádherným západem slunce a hrou světel na hladině.

Jaroslav Puchta