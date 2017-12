Babybox je více na očích. Lidé se obávají, že zoufalé matky umístění odradí

Ústí nad Labem - Jaroušek, Jiřík, Pepíček, Andělka, Andrejka, Markétka. Tři chlapci a tři dívky, kterým v Ústí nad Labem zachránila život zázračná bedýnka zvaná babybox.

Do té je odkládaly anonymně jejich matky od roku 2009. Na tradičním místě u vchodu do pavilonu C ústecké Masarykovy nemocnice, jež patří pod Krajskou zdravotní, byste už ale babybox hledali marně. Od minulého týdne je odstavený z provozu a čeká se na jeho demontáž.

PŘÍLIŠ RUŠNÉ MÍSTO

Zakladatel babyboxů Ludvík Hess totiž minulý týden slavnostně otevřel novou, supermoderní schránku. Ovšem na jiném místě hned vedle nemocniční lékárny v budově L.

„Proč ho dali na tak rušné místo, kde prochází tolik lidí? Teď budou mít matky strach, že na ně bude vidět. Babybox je skvělá věc, lepší, než aby miminko skončilo někde v popelnici, ale u tohohle asi nikdo nepřemýšlel,“ podotýkali kolemjdoucí.

Jak uvedla hlavní sestra Masarykovy nemocnice Markéta Svobodová, umístění babyboxu určil špitál v součinnosti s Hessem. „Tomu vždy patří definitivní rozhodnutí. Myslím, že vzhledem k jeho zkušenostem s více než 160 zachráněnými dětmi je třeba jeho názor respektovat,“ vysvětluje Svobodová, podle které může matka odložit miminko do babyboxu zcela beztrestně.

„Nikdo po ní nebude pátrat. Není proto třeba dávat babybox na skrytá místa. Naopak se ukázalo, že ho matka nemohla najít a dítě odložila na zcela nevhodném místě v parku,“ říká Svobodová s tím, že matka alespoň nebude bloumat po areálu nemocnice. Podle Hessových statistik odkládají matky své děti nejčastěji odpoledne.

„Umístění u lékárny vzbuzuje negativní emoce u zcela neinformovaných lidí, kteří mají pocit, že rozumí všemu, i odloženým dětem. Místo však vybral technik babyboxu zcela kompetentně, je blízko pro sestry novorozeneckého oddělení, v okolí nejsou obytné domy, nikdo tady nechodí. Daleko větší frekvence pohybu lidí je u Emergency nebo na dětské klinice,“ dodává Svobodová.

V ČR je 71 babyboxů, jejich dvířky prošlo 160 dětí, 11 v roce 2017. Zatím poslední je holčička Andrea odložená 13. října v Krnově.