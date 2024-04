/FOTO/ V sobotu jste si mohli jít dát poslední drink, pivo nebo víno v Café baru Báchorka vedle Severočeského divadla v Ústí nad Labem. Proběhlo tam loučení, které ovšem není definitivní. Kavárna zavře pouze na tři měsíce, a to kvůli plánované rekonstrukci.

Loučení s kavárnou Báchorka. | Foto: Deník/Adéla Stejskalová

Někteří lidé se obávali, že zavíráme definitivně. Tak to ale není. Plánujeme udělat trošku modernější interiér," říká jednatel podniku Petr Kostiha. A co na to stálí zákazníci? Pro hosty bylo připraveno drobné občerstvení a všude panovala dobrá nálada.

"Samozřejmě nás to mrzí, chodíme sem rádi kvůli skvělé atmosféře a taky kvůli Jirkovi za barem," pousmál se návštěvník Tomáš Bondova. "Už se těšíme na otevíračku," dodal.