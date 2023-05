Tak si povídají na sociálních sítích Ústečané, v tomto konkrétním případě z Klíše, o přemnožených divočácích v ústeckých ulicích. Ti, které problém nejvíce zasáhl, vybízejí k opatrnosti a prosí ostatní, aby roztomilým prasátkům nedávali potravu. Podle myslivců a městské police nejsou podobné rady od věci, a to z mnoha důvodů. Bachyně totiž v tomto období vyvádějí mladé, takže odchytové klece nemohou být v provozu. I kdyby byly, tak by to prý situaci spíš zkomplikovalo. K dispozici jsou pouze odlovy a ty myslivci provádí s největší obezřetností.

Podle Romana Jansty z mysliveckého spolku Diana divoká prasata na člověka nikdy neútočí. Vrhnou se na něj pouze tehdy, když od něj cítí nebezpečí. S tím souvisí i současné nepoužívání odchytových klecí. Kdyby se do nich chytila selata a kolem pobíhala zoufalá bachyně, mohla by těžce zranit kolemjdoucí. Psy, děti, i dospělé. Naopak, kdyby se chytla bachyně a zůstala po ní bezprizorná selata, nenaučila by se žít ve volné přírodě. Přirozeně by táhla k popelnicím a místům, kde je lidé v rozporu s radami zakrmují.

Do odchytové klece na ústecké Klíši se chytilo rekordních devatenáct divočáků

„Zůstala by nesamostatná a přizpůsobila by se výhradně městskému životu. Což by problém s přemnožením černé zvěře jen zhoršilo,“ poznamenal s tím, že klece nejsou dělané na opětovné pouštění zvířat do volné přírody. „Můžeme je jen utratit. I proto se nepoužívají, když jsou selátka maličká. Jinak se problému s divočáky věnujeme velmi intenzivně. Zabezpečujeme odlov, třeba minulý týden jedno u psího útulku, pár dnů předtím pod Albertem a další,“ pokračoval a zároveň přidal několik rad: psa na vodítko, děti za ruku, oči na stopkách, když stádo spatříte, odejít klidně pryč a dělat při tom randál, jelikož prasata jsou především plachá.

Jak vysvětlila městská mluvčí Romana Macová, magistrát nyní shromažďuje od mysliveckých spolků a zpracovává detailní statistiky odlovů černé zvěře. „Přímo na území města Ústí nad Labem myslivci během loňského roku odlovili celkem 204 prasat, letos do konce března to bylo už 44 kusů,“ uvedla. Město uzavřelo smlouvu s mysliveckými spolky na odstřel černé zvěře pro aktuální myslivecký rok, který se s kalendářním nekryje, koncem června.

Potkat kance na přechodu pro chodce není v Ústí problém. Přesto jich ubývá

Do roku 2021 vyplácelo Ústí za každý odlovený kus 300 korun do naplnění horní hranice početní normy. V současnosti činí poplatek pětistovku. Na základě dosavadních odlovů mají spolky zároveň i stanovený minimální počet odlovených kusů. Spolek Diana má normu 35 kanců, Jedlová hora 65, Chabařovické jezero 30 a Chvalov 20, přičemž dosažení minimálního počtu odlovených divočáků je podmínkou k proplacení služby.

Městská policie podle zástupce ředitele Jana Novotného zvažuje nákup další odchytové klece, jelikož se ty dosavadní osvědčují. Jen prozatím nevědí, kam přesně ji umístit. Důležité je, že místem musí chodit jak pašíci, tak musí poskytovat vcelku snadný přístup strážníkům a myslivcům. V noci budou nastražené, přes den nikoli, aby neohrozily děti či psy, kteří by do ní mohli vejít. „Pro případ, že se do ní někdo chytí, ani neradíme, aby se kolem klece někdo procházel. Mohla by tam být bachyně a chycená odrostlejší mláďata. Jinak platí nekrmit, prasata se vrací tam, kde přišla snadno k potravě,“ dodal.