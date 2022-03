Ke svému životnímu jubileu si už napsala i báseň. „Není dlouhá, napsala jsem mnohem delší. Pokud chcete, hned vám ji zarecituji. Končí optimisticky, chci se totiž dožít 105 let. To je mé poslední přání,“ dodal v rozhovoru pro Deník.

Váš tatínek zemřel v době války, manžel o několik let později. Kdy jste se přestěhovala do Ústí nad Labem?

Do Ústí jsem se přestěhovala v roce 1964. Bydlela jsme ve Mšeně na Mělnicku a měla dvě malé děti. Nebyla to lehká doba.

Z deníku Paměti národa:

Danuška Jírová, rodným jménem Procházková, se narodila 21. dubna 1922 ve Mšeně u Mělníka. Vyrůstala v harmonickém prostředí intelektuálně a vlastenecky zaměřené rodiny. Její otec František Procházka byl řídícím mšenské školy a současně činovníkem Sokola. Během první světové války byl účastníkem 1. odboje usilujícího o založení samostatného Československa a v době protektorátu se v rámci Sokola zapojil do odbojové činnosti znovu. Dne 8. října 1941 byl během hromadného zatýkání představitelů České obce sokolské zatčen. Nakonec skončil v koncentračním táboře Osvětim, kde v lednu následujícího roku na následky věznění zemřel. Danuška Jírová se po válce vdala za Josefa Jíru, který byl společně se svým starším bratrem dědicem velkostatku nedaleko Mšena. O statek v době kolektivizace přišli, byli označeni za kulaky se všemi důsledky, které jim toto hanlivé označení přinášelo. Josef Jíra neunesl dlouhodobý tlak i opakované výhrůžky vězením a dobrovolně odešel ze života.

Co bylo vaše zaměstnání?

Od dvaceti let jsem pracovala ve školství. Každý rok v červnu do tamní školy jezdím se synem na sraz, moc se na to vždycky těším. Máme tam dvě třídy školáků s průměrným věkem kolem osmdesátky. Pamatuji si je všechny. Ten zlobil, ten ráčkoval, holka u okna měla krásné dlouhé vlasy.

Kde jste v Ústí učila?

Začínala jsem jako ředitelka školky v Bělehradské ulici nad Letním kinem. Potom jsem učila na základní škole v Moskevské ulici, současně jsem kvůli úvazku dojížděla ještě do školy v Trmicích a Předlicích. Učila jsem dějepis, český jazyk, tělocvik a hudební výchovu.

Hodně lidí vás zná jako "básnířku", ale vy jste také sportovkyně, hudebnice, tanečnice. Je to tak?

Sport mám stále ráda, sledovala jsem olympijské hry, držím palce našim. Jako mladá jsem ráda lyžovala, dlouho jsem působila v Sokole. Založila jsem ve Mšeně hudební trio, housle, klavír, basa. Vedla jsem několik školních kroužků, dokonce jsem dělala i výživovou poradkyni.

Měla jste i v Ústí nějakou hudební skupinu?

Klasické trio jsem zanechala ve Mšeně, ale tady jsem několik let vyjížděla mezi seniory s kamarádkami. Já hrála na klavír, Jana Jakešová (soprán), Zdenka Skálová (alt). Já to proložila básničkou, děvčata připomněla klasiku. Ráda na toto období vzpomínám, bylo mi osmdesát, žádná válka, ani covid.

Jak jste se dostala k básničkám?

Já bych řekla, že to nejsou klasické básně. Trochu mě na veršování navedl syn, když mi psal takové legrácky k narozeninám. Píšu ráda, vyjadřuji se k otázkám současnosti, dokonce jsem se několikrát zúčastnila tematických literárních soutěží. Dvakrát mě vybrali do soutěže Babička kraje. Jednou jsem dokonce vyhrála, měla jsem jet do Olomouce na republikové finále. To už bylo pro mne moc daleko, tak jsem se omluvila. Vnuk dal dohromady mé básničky za několik let, zařídil vydání písemné sbírky. Zůstal mi pouze jeden výtisk, zbytek jsem rozdala.

Jak si ještě cvičíte paměť?

Dříve jsem hodně četla, dnes zvládnu pouze velká písmena v časopisech. Před spaním si opakuji poslední básničku, mozek se musí stále zaměstnávat.

Co vás momentálně nejvíc baví mimo psaní básní?

Celý život jsem chodila ráda do divadla. To naše je moc krásné. Jednou tu zpíval Romea nějaký Ital, ředitel Formáček mě pozval na generální zkoušku do první řady, to byl úžasný zážitek. V televizi ráda koukám na vědomostní soutěže. Mám hodné děti (Kulesová Dana, Miloš Jíra), vzorně se o mě starají.