Velmi silnou skupinou obyvatel, která současného stavu ulice lituje, jsou senioři. Mnozí z nich podle svých slov pamatují, jak ulice vypadala v uplynulých padesáti letech a ti nejstarší i déle. „Však se podívejte, jak jsou všude rozpláclé žvýkačky, zmizela dlažba a je tu popraskaný asfalt, koleje a tramvaje jsou pryč, koše jsou hnusné a špinavé, sem tam se nějaký opilec vymočí do kouta v podloubí policie, špačky od cigaret najdete všude. No a řvavé nevzhledné reklamy, plné kýče jsou snad všude. Tamhle medúza vedle Labe, to už je akorát na to, aby se o ní někdo zranil,“ postěžovala si například seniorka Marie Klečková, která prý do Ústí nad Labem přišla s rodiči jako batole zhruba deset let po válce. „Mě prostě chybí ten starosvětský vzhled ulic,“ zasmála se.

Veřejný prostor má na starosti neuvolněný radní Michal Mohr (SPD). „Začátkem října se sejdeme s našimi architekty v tomto prostoru a probereme, jaké tady máme možnosti. Ukážou nám nějaké vhodné povrchy, řešit se bude zeleň a mobiliář. Dohodli jsme se, že to budeme provádět v jednotlivých blocích po etapách a další na to budou navazovat. Od Lidického náměstí až po uličku k Foru vedle Labe, plochy kolem Fora jsou v plánu až v některé z dalších etap. Jako druhá je v pořadí Hrnčířská, kde budeme muset vyřešit přerostlé stromy, které už zakrývají výhled kamerám dohledového systému,“ poznamenal Mohr s tím, že obyvatelé města se s návrhy a podněty mohou obracet buď na něj, nebo rovnou na architekty v KAM.

Možnost podat návrhy, nebo podněty ohledně veřejného prostoru prý zaregistrovala i opozice. Například architekt a zastupitel PRO Ústí Jan Hrouda za sebe doporučuje navázat na výsledky soutěže, kterou město vyhlásilo před časem. „Nastavila určitou kvalitu prostoru. Pokračoval bych v tom až na druhou stranu Labe. Chce to kvalitní materiály na povrchy a mobiliář. Kamenná dlažba, kultivace prostoru a zábradlí. Nejbolestivější je místo kolem plastiky vedle Labe. Potřebuje opravit a přemístit. Tenhle prostor by měl dát přednost chodcům a tento princip bych protáhl až před bývalé autobusové nádraží a budovu policie. Měla by odsud zmizet parkující auta, aby tu vznikl důstojný prostor pro pěší a třeba nějaké stromy. Chodci jsou stísnění, jsou tu záhonky, sloupy trakčního vedení a podobně, to vše by bylo potřeba vymístit, vybudovat široké přechody, předláždit a tak dále,“ zamýšlel se.

Na tom se shoduje i se starostou centrálního městského obvodu Tomášem Kirbsem (ANO). „Já se vlastně do tohoto prostoru dívám z okna své kanceláře. Ta kvalita povrchů je tady opravdu špatná. Zaznamenal jsem, že KAM vyslal mezi lidi otázku, co by tu rádi viděli. Za sebe říkám, že si to zaslouží kvalitní povrch a zeleň. Zkulturnění prostoru, kterým projdou denně stovky, ne-li tisíce lidí. Například odsud dostat ty křiklavé a nevzhledné reklamy a podobně,“ poznamenal. I to prý je podle radního Mohra v plánu. „Má vzniknout takový manuál, nebo brožura pro veřejný prostor, který bude přesně tohle řešit a nejen to, samozřejmě,“ dodal.

Zdroj: MP Ústí n. L.