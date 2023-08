Bauhaus nechal ke vznikající ústecké prodejně přemístit reklamní poutač z Brna. Někteří lidé měli obavy, aby svou výškou nekazil panorama okolních kopců, případně aby kvůli nasvícení nerušil v noci světelným smogem. Dokonce kvůli němu vznikla petice, kterou podepsalo do čtvrtečního večera 839 lidí. Po jednáních s městem Trmice ale bude označník na noc zhasnutý a jeho výšku firma snížila o 10 metrů na třicet. V podstatě by tak neměl nijak extrémně vybočovat z průměru obvyklého v trmické zóně.

Dohodu o označníku potvrdila i starostka Trmic Jana Oubrechtová. „Platí jeho snížení a dále pak to, že bude čtvrt hodiny po zavírací hodině zhasnutý. Rozsvítí se zase až čtvrt hodiny před otevřením. Máme zároveň příslib květinové výzdoby pro město a radnici,“ uvedla Oubrechtová.

Že to ale i tak není žádná sláva, si myslí architekt Jan Hrouda, který dlouhodobě na reklamní smog a potřebu citlivějšího přístupu ke krajině upozorňuje. „Vnímám to jako prvky, které krajině a prostředí příliš nepřidají, ovšem reklamní smog je dlouhodobé téma. Je otázkou, zda tou reklamou není ta samotná budova prodejny a zda není ten označník zbytečný. Jestli by prostě nebylo lepší najít něco jiného. Ten poutač je gigantický a osobně věřím, že se i takové věci dají dělat kultivovaněji,“ poznamenal.

Novinky pro Ústí i Evropu

Co se řetězce týká, jeho vedení hovoří o zajímavých novinkách, které na Ústecko přináší. Například systém drive-in. Podobný, jaký lidé znají z „mekáče“ nebo jiného fast foodu. Jednoduše řečeno: zákazník vjede do prodejny autem, naloží si, co potřebuje, a pak jen na výjezdu zaplatí. Takovou novinku nabízí Bauhaus jako první v republice právě v Trmicích. Další novinkou je elektronická etiketa místo té plastové.

Jak vysvětlil ředitel nové prodejny Jaroslav Jeníkovský, v takzvané drive-in aréně nabízí prodejna těžké a rozměrné zboží. „Stavební materiály, izolace či stavební řezivo. Je to poměrně unikátní, zákazníkům tu odpadá dlouhé ježdění s vozíkem po prodejně, nakládání na vozík, ježdění k pokladně a skládání z vozíku a překládání na auto. Do prostoru lze zajet jak osobním automobilem, tak dodávkou nebo menším nákladním vozem, vše potřebné si do něj mohou rovnou naložit z regálu a zaplatí při výjezdu u závory, kde pokladní namarkuje přímo z nákladového prostoru,“ popsal Jeníkovský.

Další novinkou, která má celý proces zrychlit, je rezervační či objednávkový systém, který na Ústecku firma zkouší jako ve své vůbec první prodejně v celé Evropě. „Každá naše prodejna je novou verzí té předcházející. Tady v Ústí je třeba poprvé v celé Evropě v drive-inu speciální zóna pro vyzvednutí podle systému rezervuj a vyzvedni. V ostatních prodejnách to máme ze vstupu a tohle je jediná prodejna, kde může zákazník zaparkovat ze strany drive-inu. Umožňuje to naložit jakékoliv rozměrné zboží zákazníkovi rovnou do auta. Ostatní naše prodejny budou tento koncept přebírat,“ upřesnil jednatel společnosti Bauhaus ČR Petr Kočí. „Investici na Ústecku jsme zvažovali deset let. Ale až nyní se nám ji podařilo uvést do života. Současně do regionu přinášíme nové pracovní příležitosti,“ pokračoval s tím, že podobná investice stojí kolem miliardy korun.

Zdroj: Janni Vorlíček

Práci zde získalo celkem 150 lidí. Personál vyškolovali v prodejnách v Liberci a Praze šest měsíců a vedoucí dokonce celý rok. „Naše prodejna zaměstnává napřímo 120 zaměstnanců. Co se týká dlouhé doby zaškolení, je to jednoduché. Chceme, aby hned od začátku poskytovali našim zákazníkům kvalitní odborné poradenství a profesionální přístup. Toho lze dosáhnout jen tak, že mají dostatečně dlouhou dobu na přípravu,“ dodal ředitel Jeníkovský.

K nově otevřenému ústeckému Bauhausu dojedete buď od Globusu, nebo po Žižkovce na kruhovou křižovatku a samostatným sjezdem na novou silnici, která vás dovede rovnou na parkoviště.

Bauhaus působí v České republice od roku 1993. Aktuálně má prodejny v celkem pěti městech republiky. Své vůbec první odborné centrum otevřela společnost v německém Mannheimu v roce 1960.