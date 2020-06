Bazének pro nejmenší děti, potřebné zázemí pro doprovod a rodiče. Výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce plaveckého centra Delfínek v ústeckých jeslích konečně klaplo.

Magistrát ho musel od roku 2017 vyhlásit několikrát, jelikož o něj nikdo neměl zájem. Tentokrát měla výběrová komise z čeho vybírat a nakonec zakázku přidělila společnosti z Vysoké Pece na Chomutovsku. Ta nabídla, že práce provede za téměř patnáct milionů korun.

Objevil se však jiný problém. Rodiče mají obavy, zda na přestavbu budou vůbec peníze. Na vině jsou ekonomické dopady koronavirové krize, kvůli kterým ústečtí radní pozastavili všechny investice, jež nejsou spojené s dotacemi. „Abychom pak nečekali další roky,“ obává se jedna z maminek.

Těsně před vyhlášením karantény sem chodilo na plavání s miminky zhruba 120 zájemců. O oblíbenosti hovoří fakt, že na první kurz pořádaný dva dny v týdnu před pár lety přišlo sotva dvacet lidí, v současnosti musel personál plavecké dny rozšířit o další dva, aby nemusel nikoho ze zájemců odmítnout.

Podle ředitelky jeslí Jiřiny Konířové docházeli dokonce i dědečkové. „Zatím jsem dostala informaci, že se našel dodavatel. Rodiče proto připravujeme, že budeme jedno oddělení kvůli bouracím pracím přesouvat do Neštěmic. Stát se samozřejmě může cokoli, rozhoduje město. My jsme rádi, že máme stavební firmu. Strach je ale na vedlejší koleji, vidíme lepší zítřky,“ poznamenala ředitelka.

Peníze jsou

Náměstkyně primátora Věra Nechybová, která má na starosti městské finance, uklidňovala, že na bazén má město peníze už připravené. „Pozastavení se netýká investic, které už byly rozjeté, a tato už v běhu byla. Jen mne mrzí, že došlo k nedorozumění a soutěžili jsme ji začátkem roku za méně peněz, než bylo ve schváleném rozpočtu,“ řekla.

Šéf vítězné firmy Metall Quatro Milan Karfík sice prý neviděl projekt, ale myslí si, že nezájem způsobilo obrovské množství zakázek v minulém roce a nabízené nízké objemy investic, které neodpovídaly cenám. „Podle mě firmy měly tolik práce, že složitější věc, kde je potřeba všechny profese, u nich nevzbudila zájem. Potřebují bazénáře, elektrotechniky, zedníky a další. I my se loni přihlásili maximálně tak do desetiny výběrek. Teď už se toho vypisuje mnohem méně. Velké firmy, pokud to nemělo objem za sto milionů korun, vůbec nešly z Prahy. Teď už je zájem i o desetinové zakázky,“ dodal.